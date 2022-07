annonse

annonse

Pakistan, Tyrkia, Marokko, Irak og Iran er likevel verst i klassen.

I en studie som Fafo-forsker Erika Braanen Sterri står bak, går det frem at ungdom i Norge med bakgrunn i muslimske land er mest negative til homofili.

Hver fjerde første- og annengenerasjons innvandrerungdom nærer slik skepsis, viser Braanen Sterris funn, publisert i tidsskriftet Migration Studies.

annonse

Landene som ungdommene eller deres familier kommer fra, er en «sentralt avgjørende faktor» når det gjelder synet på homofili, heter det i NTBs omtale.

Les også: Forsvarer kjønnsnøytral professor-tittel: – Treffende for hens kjønnstilhørighet (+)

I disse landene er religionen islam fremtredende, noe som virker å være en signifikant variabel for resultatet.

annonse

Fire av ti respondenter bekjenner seg til islam. 23,4 prosent oppgir kristendom, 16,7 prosent «andre» og 21 prosent «ingen» eller «ukjent». Av respondentene sier 27 prosent at «religion er veldig viktig for meg».

Påstanden som ungdommene ble bedt om å ta stilling til, var «Homoseksualitet er aldri akseptabelt».

Les også: Partiet De Kristne forsvarer «homoterapi»: – Hvis heterofile kan bli homo, kan homofile bli hetero (+)

En fjerdedel av ungdom født i Norge av foreldre fra Midtøsten og Afrika, sier seg enige i nevnte påstand. De spurte er stort sett 16 til 17 år gamle, skriver Vårt Land.

– Unge med foreldre fra land utenfor Vest-Europa, har i gjennomsnitt mindre tolerante holdninger til homofili enn unge fra Vest-Europa, sier Braanen Sterri til avisen.

Den laveste aksepten for homoseksualitet finner man blant ungdom med foreldre fra Midtøsten og Afrika, fulgt av ungdom med slektsopphav fra Balkan.

Verstinglandene er Pakistan, Tyrkia, Marokko, Irak og Iran.

Unge innvandrere er mer skeptiske til homofili enn etnisk norsk ungdom, konkluderer Vårt Land. 82,1 prosent av etnisk norsk ungdom sier at homofili alltid er akseptabelt.

annonse

For innvandrerungdom fra Vest-Europa og Nord-Amerika er prosenten 85,8 prosent, mens de fra Sentral- og Øst-Europa har en aksept på 54 prosent, unntatt delvis muslimske Balkan, hvor aksepten er 34,9 prosent.

Innvandrerungdom fra Sør-Asia unntatt Pakistan kan skilte med 58,8 prosent aksept, mens Sørøst- og Øst-Asia glimrer med 67,1 prosent.

Les også: Femti år siden homofili ble lovlig: Oppfordrer kommunalt ansatte til å delta i Oslo Pride (+)

Selv om innvandrerungdom ikke er så tolerante som sine etnisk norske jevnaldrende, er deres aksept målt i prosent større enn foreldrenes.

Hos foreldregenerasjonen er prosenten bare 7,5 prosent for Pakistan, 18 prosent for Balkan og 32,9 prosent for Sørøst- og Øst-Asia, ifølge respondentenes vurdering av hva deres foreldre mener om temaet.

I studien har Braanen Sterri også analysert variabler som karaktersnitt, foreldres utdanning og mors deltakelse i lønnsarbeid.

annonse

Studien antyder at innvandrerungdom tar til seg norske grunnverdier som frihet, fornuft og likevekt.

– Ungdom i Norge med innvandrerbakgrunn er betydelig mer tolerante enn unge voksne som bor i deres opprinnelsesland. For eksempel oppgir 90 prosent av unge folk i Marokko at homoseksualitet aldri er akseptabelt, mens «bare» 33 prosent av ungdom i Norge av marokkansk opprinnelse er enige, oppsummerer Braanen Sterri.

– På samme måte mener 72 prosent av unge folk i Pakistan at homoseksualitet aldri er akseptabelt, mens «bare» 30 prosent av ungdom i Norge med pakistansk opprinnelse er enige. Atter en gang antyder det observerte mønsteret et skifte i holdninger.

Saken fortsetter.

Funnene styrker neoklassisk assimilasjonsteoris hypotese om at innvandrere gradvis vil adoptere mange av vertssamfunnets utbredte kulturelle oppfatninger, praksis og verdier etterhvert som de gradvis integreres i dets forskjellige institusjonelle sfærer, skriver Braanen Sterri i sin studie.

Les også: Strid om doktoravhandling: Drapsdømt forsket på sin egen forbrytelse – får full støtte fra professorene (+)

Motstykket er hypotesen om at immigranter vil avvise flertallets kulturelle holdninger og isteden vedlikeholder oppfatninger og verdier fra sine opprinnelsesland.

– Ifølge teorien om segmentert assimilasjon kan dette være del av såkalte reaktive etnisiteter, nemlig at folk som føler seg avvist av majoritetsgruppen trekkes i retning av sterk religiøs eller etnisk identitet i sin søken etter tilhørighet, påpeker Braanen Sterri.

Braanen Sterri hentet tall fra dataserien Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR) for å finne norsk innvandrerungdoms verdier. For ungdom i andre land benyttet forskeren tall fra femte og sjette runde av World Values Survey.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT