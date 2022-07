annonse

Med 3,7 prosent i lønnstillegg og prisstigning på 5,7 prosent, er det mange som får det trangere, og verre skal det bli.

– Først tok kraftselskapene sitt. Så tok drivstoffprisene sitt. 1. juli kom dagligvarekremmerne på banen med sitt prisjump. 22. juni satte Norges Bank kronen på omfordelings-verket med sin beslutning om å heve renta fra 0,75 til 1,25 prosent, skriver politisk kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.

– For gjennomsnitts-husholdningen med gjeld på 3,4 millioner betyr det økte renteinnbetalinger til banken på 17.000 kroner året. Noe kan riktignok trekkes fra på skatten. Men da har verdien av vårens lønnstillegg i forveien forvitret med 5,7 prosent. Det som skulle vært et pluss på 3,7 prosent, er blitt til et minus på 2. Som altså skal dekke økte renter også.

Vermes skriver at Vedum, som ikke ville ha bensinpriser over 20 kroner, ved å fjerne drivstoffavgiftene kunne spart en vanlig familie for 6000-7000 kroner i årlige utgifter. Han påpeker at 15 prosent av husholdningene får vanskeligheter når renten øker. Regjeringen hevder at det ville være uforsiktig pengebruk fra statens side å fjerne drivstoffavgiftene, og at dette vil føre til nye renteøkninger.

– Regjeringens 60-milliarders-satsing på grønn industri, vil derimot ikke øke temperaturen og faren for renta, forsikrer statsminister Jonas Gahr Støre overfor DN.

– Det er bare dersom staten reduserer tapene for folk flest, at økonomien hetes opp, ser det ut til, skriver han, og avslutter:

– Forstå det den som kan.

