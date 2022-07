annonse

Det er ikke lenge igjen til 2030, og da skal vi ha kuttet 55 prosent av utslippene.

– Tildelingene av oljeblokker kan kun stoppes dersom vi utfordrer partiblokktenkningen. Det som derfor trengs, er at vi sprenger de gamle røde og blå blokkene, og omfavner en grønn blokk som tør å kreve det som kan virke uoppnåelig, skriver Arild Hermstad i Klassekampen, og legger til vårt mål:

– For vi kan ikke nøye oss med en ambisjon om å gjøre en oljesvart politikk litt grønnere når vi skal kutte 55 prosent av utslippene våre innen 2030.

Hermstad er nestleder i MDG. Han mener at om vi skal få endringer som monner, trenger dagens regjering en knallhard budsjettpartner som prioriterer utslippskutt over ideologi. Måten å få til det på, er en samlet blokk med alle partier som vil stoppe oljeletingen, slik MDG har tatt til orde for en rekke ganger.

– Potensialet i en grønn blokk må ikke undervurderes, og om man får det til kan vi sammen endre hele spillet i det politiske Norge det neste året. Får partiene som vil sette stopp for mer leting stilt seg på samme lag, kan vi vise en gang for alle at det viktigste skillet i norsk politikk i vår tid står mellom grønt og grått, ikke rødt og blått.

Hermstad skriver at hvis alle partiene som har gått til valg på å stoppe oljeletingen gikk sammen og sa at det å stoppe all oljeleting er et så viktig krav, at man ikke vil støtte en regjering som vil lete mer, måtte de største partiene valgt:

– Vil de prioritere olje over det å være rød eller blå? Vil Ap velge budsjettsamarbeid eller regjeringsdannelse med Høyre fremfor å si nei til mer olje, om de ikke får støtte fra SV?

En grønn blokk med SV som deltaker vil tvinge dem til å måtte ta stilling til det, skriver han.

