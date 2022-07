annonse

24. juni i år, i saken Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, ble Roe v. Wade satt ut av kraft av USAs høyesterett, etter å ha vært amerikansk rettspresedens i nærmere 50 år.

Dette har satt sinnene i kok hos mange, og ser ut til å akselerere kulturkrigen, men mange amerikanere virker slitne av hele konflikten. Flere konservative delstater har hatt veldig strenge abortlover ganske lenge. Disse har riktignok vært holdt i sjakk av Roe v. Wade og den senere presedensen fra Casey v. Planned Parenthood, hvilket antageligvis har gjort noen av dem mer radikale enn de ellers ville vært. Denne avgjørelsen er dekket av mange medier i Norge, og jeg skriver ikke dette innlegget for å gjenta en kjent historie. Mye av dette er dekket i en rimelig god artikkel av Nils August Andresen i Minerva om den lekkede rettsavgjørelsen 6. mai. Jeg vil heller se på større tendenser og mønstre, både i samtalen, amerikansk rettspraksis, og hvordan progressivismen ser ut til å fungere.

Det er en pussig selvmotsigelse i måten denne diskusjonen har utviklet seg på. Mange på venstresiden har funnet det tragisk at en liten gruppe utvalgte embedsmenn har hatt makten til å frata så mange mennesker «grunnleggende menneskerettigheter». Dette, og mye av samtalen rundt det, er dekket rimelig godt av den liberale journalisten Glenn Greenwald på hans substack, der han snakker om maktfordeling i USA. Den opprinnelige Roe v. Wade-avgjørelsen ble tatt nettopp ved at den demokratiske vurderingen av abortspørsmålet ble satt til side, og Høyesterett gav seg selv makt til å vurdere det basert på en heller tvilsom tolkning av «retten til privatliv» i det 14. grunnlovstillegget. Denne tolkningen var åpenbart ikke ansett som rimelig i de omtrent 100 årene siden det 14. tillegget ble bokført. Det eneste Dobbs har gjort, er å sende spørsmålet tilbake til de demokratiske prosessene i de individuelle delstatene. Uttrykt klarere kan det sies at denne avgjørelsen er et eksempel på noe så sjeldent som at en mektig institusjon gir fra seg makt over samfunnet.

Tross dette oppfører venstresiden seg som om dette er A) en makttilranelse, og B) en genuin trussel mot alle slags andre progressive rettigheter, som skilsmisse, homofilt ekteskap og tom. anti-diskrimineringslover. A er klart urimelig, men B er litt mer komplisert, og det er mitt hovedanliggende her. Nå har justisiarius Alito, i domsavsigelsen, gjort sitt beste for å forsikre progressive om at dette ikke truer andre juridisk deriverte rettigheter, som f.eks. homofilt ekteskap, slik venstresiden hevder. Men Clarence Thomas, den mest konservative dommeren i Høyesterett, ser ikke ut til å være sikker på det i sin støttende opinion. Det som gjør dette til et viktig spørsmål, henger sammen med historien til amerikansk rettspraksis spesifikt knyttet til anti-diskrimineringslover og minoritetsrettigheter siden 1960-tallet.