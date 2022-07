– Vi har ikke gjort det ennå av hensyn til forhandlinger. Det er fremdeles med i vurderingene, skriver styreleder Carsten Dilling i SAS i en sms til MobilityWatch.

annonse

Dette uvanlige grepet kan medføre en markant opptrapping av konflikten, fordi det vil skifte fullstendig fokus, fra fornyelse av avtalen til oppsagt samarbeid, og fullstendig endre konfliktens karakter, mener arbeidslivsforsker Laust Høgedahl ved Aalborg universitet.

58 prosent av befolkningen støtter pilotene

En ny undersøkelse, som Norstat har gjort for NRK, viser at 58 prosent av befolkningen støtter pilotene i SAS-streiken.

– Jeg skjønner behovet for streiken og støtter den. Jeg støtter selvfølgelig at man får kompensert for arbeidet man gjør og at man får det man fortjener i lønn, sier Fridtjov Martin Fjelstad Fyksen til NRK.

annonse

Undersøkelsen viser også at 23 prosent ikke har gjort seg opp noen mening om hvilken part de støtter, og at 20 prosent av befolkningen sier de ikke støtter pilotene som er i streik. Streiken rammer for tiden rundt 30.000 passasjerer daglig.