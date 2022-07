annonse

Må man ha seksuelt samliv for å ha juridisk status som samboere?

Ja, mente den avdøde kvinnens slektninger (kvinne A). De motsatte seg derfor at hennes kvinnelige samboer (kvinne B) skulle få utbetalt hennes livsforsikringspenger.

Foreldrene til kvinne A gjorde krav på utbetalingen. De argumenterte med at kvinne A og kvinne B ikke hadde hatt et seksuelt forhold og derfor ikke kunne regnes som samboere i vanlig forstand, men heller som et vennepar som bodde sammen.

Kvinne B innvendte at hun og kvinne A hadde hatt et dypt følelsesmessig forhold og betraktet seg selv som et par og samboere.

Noen i kvinnenes omgangskrets så på dem som venner, andre som et par, kom det frem under rettsvesenets behandling av saken, skriver NTB.

Svensk lov definerer samboere som to personer som bor fast sammen i et parforhold og som har fellesøkonomi. I samboerlovens forarbeider står det at dette gjelder personer som er i et forhold som normalt inneholder seksuelt samliv.

Sex er likevel ingen absolutt betingelse, har Sveriges høyesterett nå fastslått. Par som bor sammen uten å ha seksuelt samliv, kan også regnes som samboere.

Sex kan derfor substitueres av en sterk følelsesmessig relasjon som vanligvis ville ha manifestert seg i seksuelt samliv, landet dommerne på.

Kvinne A og kvinne B oppfylte dessuten kravet om fellesøkonomi. Kvinne B fikk dermed medhold, herunder rett til sin partners livsforsikringspenger.

