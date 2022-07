annonse

annonse

Den amerikanske presidenten vil ikke love å ta opp drapet på regimekritikeren og Washington Post-skribenten Jamal Khashoggi under sitt besøk i Saudi-Arabia til helgen. Det kom frem under en fellespressekonferanse med Israelske Statsministeren Yair Lapid i dag.

Khashoggi ble i 2018 lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul der han ble drept og partert av en saudiarabisk dødsskvadron. Ordren kom ifølge CIA fra Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, skriver NTB.

Khashoggis enke hevder å ha fått løfte fra amerikanske tjenestemenn om at Biden vil ta opp drapet når han senere i uka møter den mektige kronprinsen i Jeddah, melder NTB.

annonse

– De forsikret meg om at de spesielt vil ta opp saken om min mann, sa Hanan Elatr Khashoggi i et intervju onsdag.

Kom ikke med noe løfte

– Jeg tar alltid opp menneskerettigheter. Men min holdning når det gjelder Khashoggi, har vært helt klar. Dersom noen ikke forstår dette, det være seg i Saudi-Arabia eller andre steder, da har de ikke vært til stede på en stund, sa han.

Iran advarer USA mot å undergrave sikkerheten i Midtøsten

Biden signerte sikkerhetsavtalen med Israel da han besøkte Israel torsdag. Her lover han at USA vil gjøre alt som står i sin makt for å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen, skriver NTB.

annonse

Iran insisterer at atomprogrammet ikke er til militære formål.

– Jeg sier til amerikanerne og deres allierte i regionen at den iranske nasjonen ikke vil akseptere noen krise eller usikkerhet i regionen, og at ethvert feilsteg i regionen, vil bli møtt med et hardt og beklagelig svar, sier Irans president Ebrahim Raisi i en uttalelse på iransk fjernsyn torsdag.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT