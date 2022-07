annonse

Geir Hasnes er aktiv klimarealist, og har uttalt seg ofte i Resett. Han har i flere år hjulpet et kristent arbeid i Ukraina, spesielt et barnehjem og utdeling av mat til de fattige.

– Jeg har en venn i Ukraina, i byen Lutsk, fylkeshovedstaden i Volyn nordvest i landet. Dmitry som han heter, driver hjelpearbeid for de fattige og de gamle i byen sammen med søsteren Anastasia, og de har også forbarmet seg spesielt over barnehjemmet i byen, hvor det bor bortimot hundre barn som har blitt foreldreløse som følge av den snart ti år gamle krigen i øst-Ukraina, sier Geir Hasnes til Resett.

Dmitry, Anastasia og ungdommene i det evangeliske kristne fellesskapet de har, samler inn midler slik at de kan dele ut brød, suppe og annen mat én gang i uken til de gamle og fattige i byen. Hasnes spurte Dmitry om hva som ville skje om hjelpearbeidet deres tok slutt.

– Ja, da ville disse menneskene dø, svarte han enkelt. For det er ikke noe hjelpeapparat i Ukraina for dem, slik det er i Norge.

Så spurte han Hasnes om hjelp fordi barnehjemmet var uten oppvaskmaskin, og nå var det blitt så mange unger der at de ansatte ikke rakk over alt arbeidet som trengtes.

– Hvorfor ordner ikke byen med oppvaskmaskin?, spurte nordmannen, og la til:

– Har ikke byen plikt til å ordne opp i slikt?

– Nei, svarte han, byen betaler for huset og de ansatte og et basisbeløp og utover det må de klare seg selv.

Derfor samler Dmitry og vennene inn midler, slik at de kan kjøpe mat og annet som de trenger på barnehjemmet. Det hendte de kjøpte noe godt til ungene, de kjøpte brettspill og puslespill, de aktiviserte ungene og lot dem føle seg verdsatte. De kjøpte inn bibler og delte ut – særlig var det en ukrainsk billedbibel som var populær.

– Barna trenger å føle og oppleve at noen bryr seg om dem, sa Dmitry.

Dmitry har sendt Geir Hasnes fotografier fra matstasjonen deres, hvor de under åpen himmel hele året deler ut til de fattige og trengende. Og han har sendt utallige fotografier av glade barn når de har vært på barnehjemmet og delt ut.

– Dmitry har også sendt fotografier av sengene de hadde der, som virkelig ikke så ut, og spurt meg om å hjelpe til med å kjøpe ordentlige madrasser til alle. Og han har spurt om hjelp til ny vaskemaskin til barnehjemmet da den gamle brøt sammen, for det var ikke midler til noen ny på kommunens budsjett. Og han har spurt om hjelp til å få kjørt ungene ut på landet, slik at de skulle få se noe annet enn barnehjemmet. Og nylig spurte han meg om hjelp til å skaffe skolepulter slik at de kunne undervise barna på barnehjemmet. For det var visst så som så med skoleordningen der i gården, forteller Hasnes.

Her nylig bestemte den norske regjeringen seg for å bevilge noen millioner eller milliarder i hjelp til Ukraina. Hasnes spurte Dmitry om han visste hvordan han kunne få tak i noen av de midlene. Han virket ganske fortvilet der han utbrøt at det hadde han virkelig ikke greie på.

– For det er akkurat det jeg også lurer på. Hvordan kan de fattige og trengende i Lutsk få ta del i den norske givergleden? Hvordan kan barna på barnehjemmet i Lutsk bli tilgodesett av de norske midlene? Dette er ikke noe retorisk spørsmål, for ingen av oss vet hvordan midlene blir brukt, hvordan de kommer frem, og om de rekker frem til noen trengende, sier Geir Hasnes til Resett.

Dette er en av de siste meldingene fra Dmitry:

«Good afternoon dear Geir! God bless! I hope you are fine! May the Lord bless you especially! JUNE 1 DAY OF PROTECTION OF CHILDREN! And on Saturday we want to arrange a holiday for children and children of refugees so that they forget about the war! We want to give small gifts and want to buy a trampoline so that they can be distracted from various troubles at any time! Please pray and support us financially! Thank you!

Blessings! WE PRAY FOR YOU AND THANK GOD FOR YOU!»

Om noen ønsker kontakt med Dmitry: [email protected]

