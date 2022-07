annonse

annonse

Dyrebeskyttelsen får daglig flere titalls henvendelser fra folk som vil bli kvitt kjæledyr de skaffet seg under pandemien. Enkelte har dumpet dyr ute.

– Folk ringer og tror vi kan ta imot dyr de har gått lei, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, til NRK.

Dyrebeskyttelsen har fått rapporter om at enkelte dumper dyr ute.

annonse

– Det er ulovlig. Vi mener det er viktig å få på plass obligatorisk merking av familiedyr, slik at vi kan straffeforfølge de som begår lovbruddene, sier Roaldset, som også poengterer at man ikke kan kvitte seg med dyrene sine fordi det er sommerferie.

– Da må man avlyse ferien eller planlegge med venner at man kan passe hverandres dyr, sier hun.

En av de som tar imot «koronakjæledyr», Jon Karlsen i Årum i Fredrikstad, har i løpet av de siste ukene fått inn over 100 smådyr og fugler til sin hjemmesnekrede fuglepark.

annonse

– Det er tragisk at de har kjøpt seg et dyr for to år og så skal de kvitte seg med dem nå som det er sommerferie. Alle har et ansvar, det er et liv og det skal vi ta vare på, sier han til statskanalen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT