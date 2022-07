annonse

Resett vil fortsatt være en arena for saklig og tydelig kritikk av høy innvandring, drastiske demografiske endringer, og av islams fundamentalisme.

Undertegnede er islamkritiker, og har vært det over flere år. Jeg kan minne om at jeg kritiserte islam her i Resett svært nylig, i forbindelse med terroren i Oslo. Det kommer til å skje igjen. Islam trenger kritikk – mye kritikk. Noe annet har jeg aldri ment, sagt eller skrevet. Men det er behov for en tydeligere presisering. Her kommer den.

Det er liten tvil om at det blant muslimer finnes svært negative holdninger til homofile. Det er helt klart ikke tilfeldig at muslimske land er de aller verste å være homofil i. Homofile piskes, fengsles og henrettes. Det bør også, etter mitt syn, få konsekvenser for innvandringen til Norge. Jeg er ikke villig til å ofre mine homofile medborgere på masseinnvandringens alter. Påstander om at jeg mener at muslimer skal slippe unna med homofobi faller på sin egen urimelighet. Det er beviselig galt.

Resett har fortsatt å løfte problemer relatert til høy innvandring fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige og homofobiske samfunn. Personlige ser jeg på det som en selvfølge at Norge, et velferdssamfunn helt avhengig av høy sysselsetting og mye tillit, skal moderere innvandringen svært strengt, og mye strengere enn det vi har gjort hittil. Det er fortsatt behov for betydelige innstramninger, og et paradigmeskifte i synet på flyktninghjelp.

Aldri woke

Men jeg vil ikke gå med på at jeg plutselig har omfavnet islam, eller at jeg er «woke», noe jeg så absolutt ikke er for de som faktisk er woke, fordi jeg samtidig også minner om at det finnes mange mennesker der ute som kaller seg muslimer, folk som er født her, som ikke nødvendigvis passer inn i det negative bildet noen har av muslimer som gruppe.

Noen mennesker av muslimsk bakgrunn er selv bevisst på problemene. Ta Hadia Tajik og Abid Raja for eksempel, som var ute i Nettavisen i dag og gikk ut mot homofobi blant muslimer. Det skal de ha skryt for. Mener man da virkelig at Abid og Hadia er islamske mørkemenn som vil innføre sharia i Norge, eller evner man å forholde seg til disse to slik de faktisk er og ter seg? For det var faktisk bare det jeg ville uttrykke. Det er folk som Abid og Hadia der ute. De har sikkert sine svin på skogen de to altså, men de er ikke rabiate, bokstavtro muslimer.

Ikke på bølgelengde

Hvis man er uenig i det, og bare mener at de to personene per definisjon er farlige muslimer, bare på grunn av deres bakgrunn og det at de muligens kaller seg muslimer, da er ikke vi på bølgelengde.

Poenget her er at når man begynner å snakke om muslimer som gruppe, uten å presisere hva slags folk og idéer det egentlig dreier seg om, så skyter man seg selv i foten. Da vil mange oppfatte at man angriper folk de kjenner, folk som kanskje ligner litt på Abid og Hadia. Det er alt. Det handler om hvordan man skal få formidlet et viktig budskap slik at folk aksepterer og forstår fakta.

For vi må ta innover oss fakta. Høy innvandring fra land der kvinner er annenrangs borgere, og der homofile henrettes og piskes, har ikke fungert godt. Det har resultert i mer homofobi, og det har også gjort kvinner mer utsatt i det offentlige rom. Og det er også et eksistensielt problem for velferdsstaten, om man ikke strammer inn. Det er noe vi aldri kommer til å fravike. Det er så elementært.

Ellers vil jeg takke for kritikken. Det er sånt man vokser på. Resett vil få kritikk, og vi skal også lære av den.

