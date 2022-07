annonse

Energikrisen viser at EU ikke er egnet til å sikre medlemslandenes grunnleggende økonomiske interesser, mener en professor emeritus.

– Etter hvert som tiden går og strømkrisen forverres, skjerpes forståelsen av at EU står på bar bakke i møte med usikre energiforsyninger og høyere strømpriser. Stadig flere land treffer på egen hånd tiltak for å sikre sine forbrukere, og for å skjerme sine markeder mot prissmitte fra Tyskland, skriver Øystein Noreng i Klassekampen.

Noreng er professor emeritus fra Handelshøyskolen BI. Han skriver at energileverandører i Frankrike må prioritere innenlandske kunder og selv bære tap i forbindelse med eksportpriser. Dette en hindring for strømeksport og et brudd med EUs energiunion.

– I den utstrekning midlertidige hindringer kan bli varige, undergraves EUs energiunion. Så vidt vites er de franske tiltakene blitt bestemt i Paris. Brussel er blitt informert, i etterhånd, sier han, og legger til:

– Energipolitikken er en viktig del av næringspolitikken. Priskontrollen og påbudet om å prioritere innenlandske behov skjermer det franske strømmarkedet, også bedriftene og sysselsettingen.

Noreng skriver at Frankrikes løsning går på tvers av EUs prinsipper om fri flyt av strøm dit prisene er høyest; den viser at EUs energipolitikk ikke fungerer i en krisesituasjon, mener han. EU har ifølge han kommet til kort i møte med krisen.

– Det er enklere for EUs sentrale myndigheter å presentere vidløftige mål om null karbonutslipp og dekretere forbud mot kull, olje og naturgass enn å tilby brukerne sikre og prisgunstige alternativ, mener Noreng.

