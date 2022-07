annonse

Fondet skal finansieres ved å øke skatten til de rike.

– I Oslo ser vi at det er stappfullt der det er plass eller mulighet til å bruke stranda, sier stortingspolitiker fra Rødt, Seher Aydar til Dagsavisen.

32 prosent av strandsonen i indre Oslofjord er tilgjengelig for allmennheten. Men nå vil Rødt opprette et fond på 75 millioner for å kjøpe mer.

– Det er viktig at folk har tilgang til stranden og strandsonen. Det vi ser er at folk som har god råd kan kjøpe seg inn, mens de områdene der vanlige folk kan ferdes blir mindre og mindre. Det er et stort problem at private spiser opp mer og mer av det som egentlig er fellesskapets, sier Aydar, og legger til:

– Det er de aller rikeste som skal betale enda mer i skatt. Det skal komme til gode for folk flest, og dette er et godt eksempel. Det kan komme ganske mye penger på å skatte de rikeste, for de har blitt enda rikere. Så klart skal de bidra mer til fellesskapet.

Seher Aydar mener at det er viktig å prioritere strandsonen. Selv i en tid der Norge opplever strømkrise og en kraftig prisøkning på de aller fleste områder.

– Jeg mener også at inntektene til de som tjener minst må øke. Samtidig er vi midt i en sommer hvor veldig mange ikke har råd til å reise på sommerferie. Derfor er det viktig at de har mulighet til å ta med familien og barna på stranda i byen sin og ha en god ferieopplevelse der de bor, sier hun.

