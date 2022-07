annonse

Er du stortingspolitiker og blir kontrollert av Skatteetaten? Da gir Stortinget deg privat psykolog på skattebetalernes regning.

Dette skriver Aftenposten.

Dokumentasjon avisen har fått innsyn i, viser at Stortinget tar regningen om politikere som har fått varsel om at de kan få krav fra Skatteetaten, føler at de har «behov for psykososiale tjenester».

– Dette har vært krevende saker for flere representanter, og det har vært stor offentlig interesse om sakene. Derfor ble tilbudet om å gi psykologbistand besluttet av direktøren, på bakgrunn av anmodning fra flere av partigruppene i Stortinget, sier fungerende stortingsdirektør Kyrre Grimstad til avisen.

Bistanden bestod i at stortingsrepresentantene kunne ta kontakt enten med bedriftshelsetjenesten eller selskapet Moment organisasjon og ledelse, som Stortinget har en rammeavtale med.

«Der vil de kunne få langt raskere hjelp enn det offentlige kan tilby. Ifølge Helsedirektoratet var det i 2021 i snitt 46 dagers ventetid på psykisk helsehjelp i Norge», men Moment tilbyr «rask, fortrolig og kvalifisert støtte» på sine nettsider, opplyser Aftenposten.

I går kunne ikke Stortinget svare avisen hvor mye deres avtale med Moment koster. Stortingets administrasjon har heller ikke oversikt over hvor mange som har benyttet seg av tjenesten.

Arbeiderpartiet og Høyre mener det var riktig

– For Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at arbeidsgiver har plikt til å følge opp sine arbeidstageres psykiske og fysiske helse, skriver stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) i en melding til Aftenposten.

Hun mener det var et riktig å gi stortingsrepresentantene psykologhjelp fordi «Stortinget har ansvar for å følge opp i henhold til kravene Arbeidsmiljøloven setter».

– Det er naturlig at bedriftshelsetjenesten stiller opp dersom representantene har behov for hjelp, skriver parlamentarisk nestleder i Høyre, Trond Helleland, til Aftenposten.

Skatteetaten har sendt varsel om ekstra skattekrav til totalt 45 politikere – 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere – som har hatt pendlerboliger uten å betale det de skal i skatt.

Flere av de involverte politikerne mener at årsaken til skattesmellen er feilaktig veiledning fra Stortinget eller Statsministerens kontor, eller at innrapporteringen fra institusjonene til myndighetene har vært feil, skriver NTB.

