Over 20 mennesker, deriblant tre barn, ble torsdag formiddag drept av russiske raketter i Vinnytsia vest i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukrainsk politi opplyser at tre russiske raketter traff et kontorbygg og nærliggende bygninger i den vestukrainske byen, som ligger rundt 27 mil sørvest for Kyiv.

I tillegg til at 21 mennesker er bekreftet drept, ble minst 42 personer meldt savnet etter rakettangrepene, ifølge lokale redningstjenester. Bilder fra stedet viser store skader på et bygg og en rekke utbrente biler.

Rakettene skal ha blitt avfyrt fra en russisk ubåt i Svartehavet, ifølge en uttalelse fra det ukrainske presidentkontoret.

Angrepet er ikke bekreftet fra russiske myndigheter. Kilder i det russiske forsvaret opplyser at et bygg i Vinnytsia var målet for angrepet fordi det huset «nazister», skriver Margarita Simonjan, sjefen for den statlige russiske TV-kanalen RT, på meldingstjenesten Telegram.

– Åpenlys terrorhandling

Flere ukrainske kilder skriver i sosiale medier at det skal være snakk om minst tre raketter. En fjerde rakett skal ha blitt skutt ned av ukrainsk luftvern.

– En av de tre rakettene traff nær en ny barselavdeling, skrev Anton Herasjtsjenko, rådgiver for innenriksminister Denys Monastyrskyj, på Twitter.

President Volodymyr Zelenskyj mener angrepet åpenbart var rettet mot sivile.

– Hver dag ødelegger Russland den sivile befolkningen, de dreper ukrainske barn og skyter raketter mot sivil infrastruktur, hvor det ikke er noen militære mål. Hva er dette om det ikke er en åpenlys terrorhandling, skriver Zelenskyj på Telegram.

– Vil presse Kyiv

Russland har gjentatte ganger nektet for at de angriper sivile mål i Ukraina med vilje. Vinnytsia har 369.200 innbyggere og ligger langt fra frontlinjen. Byen har ingen militær verdi som kan rettferdiggjøre et angrep, ifølge Zelenskyj.

Angrepet minner om tidligere angrep mot boligområder som Russland gjennomfører i forsøk på å presse Kyiv til å gi etter for krav, mener den ukrainske krigsanalytikeren Oleh Zhdanov.

– Russland har benyttet den samme taktikken når de har angrepet Odessa-regionen, Krementsjuk, Tsjasiv Jar og andre områder. Kreml vil vise at de fortsatt bruker ukonvensjonelle krigsmetoder og drepe sivile i protest mot Kyiv og hele det internasjonale samfunnet, sier han.

