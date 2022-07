annonse

Skuffet over norske politikere.

Cemal Knudsen Yucel er en av de mer profilerte islamkritikerne i Norge. Selv har han forlatt islam, og bruker sin fritid på kritikk og opplysning av islam, som grunnlegger og leder av organisasjonen Ex-muslims of Norway. Han er et kjent fjes for mange av Resetts lesere. Han kommer opprinnelig fra Tyrkia, men har bodd i Norge i snart 18 år.

– Jeg er skuffet over både norske samfunnet og myndighetene, sier Cemal Knudsen Yucel i et intervju med Resett.

Han synes det er problematisk at Ex-muslims of Norway ikke får en krone i støtte fra det offentlige, mens religiøse organisasjoner som ønsker blasfemilover innført i Norge får støtte.

– Dissidenter som står frem bør få minst like mye støtte som de som vil ha blasfemilover, som får millioner i statsstøtte, sier Yucel, som kan fortelle at Ex-muslims of Norway fikk avslag da de søkte om prosjektstøtte fra IMDI på 150.000 for å arrangere tre store seminarer.

– Det tar motivasjonen min.

– Venstresiden samarbeider med folk som ønsker blasfemilover i Norge i 2022, konstaterer han også.

– Offentligheten bryr seg ikke

Yucel kan fortelle at han var invitert til Folkemøtet (danskenes motstykke til Arendalsuken) som fant sted i forrige måned. Han deltok da i fire paneler. I tillegg er han invitert til en paneldebatt i Tyskland.

– Offentligheten i Norge bryr seg rett og slett ikke om oss som har både kunnskap og erfaringer om islam og vet hvor farlig det er å forlate eller kritisere islam. Hadde offentligheten virkelig brydd seg hadde slike som oss blitt invitert inn i åpne debatter, men neida, det er fortsatt full tåkelegging og berøringsangst når det gjelder utfordringer med islam. Ingen vil snakke om ulempene i denne religionen. Spør du meg er handlingslammelse det samme som å ikke bry seg. Jeg føler vi blir usynliggjort, ikke bare av venstresiden. Høyresiden også. Alle sammen.

Han fortsetter:

– Jeg bryr meg ikke lenger. Jeg fortsetter med min hjertesak.

Yucel understreker at han har en jobb, og at han ikke er ute etter personlig vinning i sitt offentlige engasjement. Han bruker fritiden sin på religionskritikken for å normalisere aksepten av blasfemi og apostasi i islam. Ikke minst for å bevære norske verdier og ytringsfriheten.

– Jeg er ikke kritisk til muslimer som mennesker, hele min familie er muslimer. Men islam er en idé, fremholder han.

«Kunstige debatter»

Ex-muslims-lederen mener at vi altfor fort glemmer ofrene for islamsk terror.

– Hvis du går på gaten og spør folk om hvem han svarte mannen som ble drept av politiet i USA var, vil de fleste svare George Floyd. Men hvis du spør om hvem var de to skandinaviske jentene som ble halshugget i Marroko, så vet de fleste ikke om de. Slik blir det når offentligheten bevist beskytter islam mot negativ omtale, sier Yucel.

Han mener også at det brukes for mye tid på det han kaller «kunstige debatter», som han eksemplifiserer med fokuset på identitetspolitikk, pronomen og lignende.

– Det er for mange kunstige debatter, mens viktige ting skyves under tepper. Sånn er det blitt i Vesten nå, sier Yucel.

Realisme

– Tror du islamistiske terrorangrep i Norge vil gjøre at vi blir mer realistiske?

– Når problemet blir større, så vil flere se det. Men hvorfor skal det bli sånn? Hvorfor må vi ha flere islamiske terrorangrep, flere ofre for terror, glemt i statistikk, før vi skjønner det? Flere tusen er drept i Vesten i islamistisk terror bare de siste 20 årene, sier Yucel.

Ex-muslims-lederen mener man bør ha Pride-demonstrasjoner mot islamske tekster om homofile, og mot land der homfilie blir henrettet.

– Vi har importert en religion til norge, og den må behandles akkurat som man har behandlet kristendomen, latterliggjøre, og kritisere, behandle dem som en av oss. De kutter støtten til Jehovas vitner, og det er bra det.

– Men hvorfor har de ikke krav til hva imamen sier til fredagsprekenen. Imamene kan snakke om hva de vil. Norge bør kreve at imamene sier; «muslimer, alle sammen, islam tillater homofili og muslimer må respektere det. Hvis ditt barn er homofilt må du være kjærlig. De kan gifte seg, og de kan gifte seg i moskéen.» Hvorfor gjør de ikke det?

Drap på uskyldige

Yucel peker på at Islamsk Råd Norge har slått fast at de er imot drap på uskyldige, etter den islamistiske terroren i Oslo.

– Men hvem er uskyldige i islam? Er blasfemikere uskyldige? Er homofile uskyldige?

– Jeg forlot islam fordi jeg skammet meg, slår han fast, og slår fast at han ikke vil assosieres med de fundamentalistene og ekstremistene som i dag er toneangivende i religionen.

– Islamsk terror slutter ikke før majoriteten av muslimer tar sterk avstand fra enkelte islamske tekster og marginaliserer ekstremistene.

Cemal Knudsen Yucel lover å fortsette å ta kampen for ytringsfriheten, blasfemi og mot religiøs fundamentalisme. Men han er skuffet over norsk offentlighet, og over norske politikere.

