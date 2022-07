annonse

EU-kommisjonen mener rabatten er diskriminerende, og at det er et brudd på bestemmelsene om EUs indre marked. Orban må svare for seg innen to måneder, advarer EU-kommisjonen.

Statsminister Viktor Orban har innført en drivstoffrabatt, som går ut på at bilister med ungarske kjøretøy betaler 60 til 70 prosent mindre enn utenlandske biler. Bakgrunnen er skyhøye drivstoffpriser i Europa, skriver NTB.

Kommisjonen krever svar innen to måneder. Hvis ikke vil rettslige prosesser iverksettes.

