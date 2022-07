annonse

annonse

Jakob Ingebrigtsen hevder, i et intervju med New York Times, at farens temperament var en del av avgjørelsen om å droppe ham som trener. Uttalelsene omtaler Gjert Ingebrigtsen som «tull».

– Pappa blir fort engstelig, og det kan smitte over på alle rundt ham. Før en konkurranse kan det fort skli over i sinne. Når han er engstelig og nervøs, fører det til at han hisser seg opp over små ting, sier Jakob Ingebrigtsen i intervjuet.

En episode fra Stockholm for noen år siden blir trukket fram. Der skal Gjert ha vært irritert over at Jakob spiste for mye lunsj på konkurransedagen. Sønnens respons var å forsyne seg med en porsjon til, melder NTB.

annonse

– Vi hørte ikke fra ham på ti timer. Det påvirket oss ikke, men den type ting er ikke optimalt samme dag vi skal konkurrere. Det viser på mange måter hvorfor vi bestemte oss for å avslutte dette far-trener-forholdet vi hadde, sier friidrettsstjernen Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen avviser i en tekstmelding til Dagbladet at hendelsen fant sted.

– Bare tull, skriver han til avisen.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT