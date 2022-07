annonse

Det ble ingen løsning i går, men forhandlingene fortsetter i dag.

Meglingen mellom pilotene og SAS ble avsluttet like før klokken 1 i natt. Da hadde forhandlingne pågått siden klokken 9 i går formiddag. I dag skal partene møtes klokken 10.

Det blir tredje dag på rad med forhandlinger etter at partene ble enige om å fortsette meglingen da SAS-pilotenes streik hadde pågått i litt over en uke, skriver NTB.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland sier til NRK at meglingen er svært komplisert, men at partene har nærmet seg hverandre, og at han mener det er grunnlag for å fortsette forhandlingene. Samtidig legger han ikke skjul på at han skulle ønske det var mye bedre tempo i meglingen.

– Jeg har nok ikke vært borti en megling som har tatt så lang tid som dette, og det har nok vært et ønske fra alle meglerne om at det skulle være kommet til enighet nå. Partene har brukt godt med tid, sier Ruland.

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs sier på sin side at det gikk litt frem og tilbake i løpet av gårsdagen og at det er stor avstand.

– Nå er vi vel litt mer tilbake, sa Hernæs da hun kom ut fra forhandlingene i natt.

– Det er komplekse spørsmål. Det er vanskelig å finne enighet om viktige punkter for begge parter, sa hun til TT og la til:

Må hvile

– Vi var slitne, vi var trøtte og derfor kom vi fram til at det beste er å gå hjem og få litt søvn.

Tidligere på kvelden beskrev forhandlerne meglingen som «svært komplisert».

– Jag har hatt megleroppdrag i nesten 30 år. Det har aldri vært noen megling eller forhandling som har vært så komplisert, med så veldig mange spørsmål, sa den svenske megleren Claes Stråth.

Konflikten hos SAS spenner over tre land med ulike regler og forutsetninger, og fire ulike fagforbund er involvert. At meglingen har pågått i fire og en halv uke, er rekord, påpekte Stråth.

– Vi er trøtte og slitne, men vi gir oss ikke. Det kommer til et punkt hvor det ikke er noe vits å fortsette videre, fordi det er gått så lang tid. Det er mer hensiktsmessig å få litt hvile, og fortsette i morgen, sa leder Roger Klokset i Norske SAS-flyveres forening til Dagens Næringsliv.

900 piloter i SAS har streiket i ti dager. Det har kostet selskapet 1,26 milliarder kroner. Over 2 550 flyvninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270 000 passasjerer, opplyser SAS.

Så langt i dag har 167 flyvninger til og fra Norge blitt kansellert som følge av streiken, viser tall fra Avinors hjemmesider.

