Vi bør ikke bruke penger på kostbar symbolpolitikk for klimaet som ikke kommer til å virke, mener sivilingeniør Einar H. Årstad.

– Norge er det landet i verden som har forvaltet olje- og gassressursene på den mest skånsomme måten for naturen. Og i tillegg er forvaltningen av disse naturressursene hovedårsaken til at vi har et så godt velferdssamfunn som vi har i Norge i dag, skriver sivilingeniør og ansatt i Equinor, Einar H. Årstad, i Aftenbladet.

Han fortsetter:

– Alle mennesker trenger energi for å leve. Oljen og gassen som Norge leverer, brukes til å varme opp hus, matlaging og til fremstilling av produkter osv. Våre energileveranser har bidratt til å løfte millioner ut av fattigdom og erstattet kull med gass. Europa ber på sine knær om at vi skal produsere mer. Og per i dag finnes ikke alternativer som kan erstatte olje og gass verken som energi eller som råstoff til produkter.

Årstad, som er sivilingeniør i elektro/teknisk kybernetikk, skriver videre at befolkningseksplosjon og økt velstand er årsaken til både det store energiforbruket og økningen i CO2-utslippene. For CO2-utslippene går ikke ned. De går opp.

– Alle kan bidra med å redusere sitt personlige forbruk, men mitt engasjement er knyttet opp til de meningsløse tiltakene som raserer naturen uten at dette kommer jordkloden vår til gode, sier han og legger til:

– Elektrifisering av Nordsjøen til 50 milliarder kroner er et av disse tiltakene. Et annet eksempel er Norges store havvindmøllesatsing med gigantiske subsidier, som heller ikke løser den globale CO2-utfordringen eller verdens energisituasjon.

