Britiske myndigheter har erklært nasjonal krisetilstand som følge av ekstremvarmen som har rammet landet, melder britiske medier.

Erklæringen kom få timer etter at landets meteorologiske institutt utstedte en hetealarm. Det innebærer at temperaturene blir så høye at det er fare for liv og helse, og at folk må legge om dagliglivet, melder NTB.

Den nasjonale krisetilstanden vil blant annet kunne føre bli stengt skoler og restriksjoner på togtrafikk.

Temperaturene kan komme til å nå utrolige 40 grader

Det er første gang noensinne at det Storbritannias meteorologiske byrå har utstedt en rød advarsel for eksepsjonell varme. Hetealarmen gjelder mandag og tirsdag for London, Manchester og York, skriver BBC.

Det er spådd 40 grader flere steder i Storbritannia neste uke. Sjefmeteorolog Paul Gundersen sier det sannsynligvis er snakk om «eksepsjonelle, kanskje rekordhøye temperaturer».

Det er 50 prosent risiko for at det blir temperaturer som topper 40 grader mandag og tirsdag for deler av sentrale, nordlige, østlige og sørøstlige England. Det er også 80 prosent risiko for at landets tidligere rekord på 38,7 grader fra 2019 overskrides, sier Met Office, ifølge NTB.

