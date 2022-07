annonse

Spørsmålet stilles av tankesmien Manifest, som påpeker at Norge kan bli tvunget til å innføre strømrasjonering.

– Mange tror problemet er kraftmangel. Det er ikke så rart. En samlet Ap-elite gjentar på inn- og utpust at løsninga på priskrisa er «å bygge ut mer strøm» og få «mer kraft inn i det norske markedet», skriver Magnus Marsdal, leder i Manifest tankesmie i Klassekampen, og legger til:

– Men se her: Norge har allerede et stort overskudd av egen, fornybar energi. De siste tolv månedene har vi hatt nok overskudd til å eksportere mer enn ti prosent av alt vi produserer. Like fullt: Den norske strømmen, som i snitt koster 12–13 øre å produsere, selges nå for døgnpriser mellom 100 og 300 øre per kilowattime.

Marsdal skriver at det han anser for å være absurde tilstander skyldes at børsprisen på norsk kraft ikke lenger gjenspeiler ressurssituasjonen i Norge. Den reflekterer nå energimangelen i markedene den politiske eliten har koblet oss til, som Tyskland og England.

– «Statsrådene våre tror visst at vi er dumme i hodet.» Det var stemninga jeg møtte på grasrota under årets 1. mai-arrangement i industrikommunen Sauda. De LO-tillitsvalgte er fullt klar over at importen av høye priser til Norge ikke skyldes mangel på «kraft i det norske markedet», men en politisk villet og EU-regulert frihandel med arvesølvet, sier Marsdal, og fortsetter:

– Så lenge dette regimet består, er norske strømkunder ganske hjelpeløst utlevert til konsekvensene av Tysklands og Storbritannias mislykkede energipolitikk. Derfor er det villedende retorikk når Terje Aasland (Nordnorsk debatt 22. februar) forkynner at «kun rikelig tilgang på mer, norsk kraft» kan løse den norske priskrisa.

