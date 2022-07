annonse

Colombias kokainproduksjon nærmet seg et rekordhøyt nivå i 2021.

I fjor produserte Colombia omtrent 972 tonn kokain. Mesteparten ble eksportert til USA, ifølge det amerikanske antidopingbyrået (ONDCP).

Påtroppende president Gustavo Petro i Colombia har gått til valg på å tenke nytt om narkotikapolitikken, blant annet ved å prioritere utviklingsprogram fremfor såkalt koka-utryddelse.

Koka-utryddelse er en strategi fremmet av USAs regjering på 1960-tallet som også var en del av president Richard Nixons «War on Drugs». Formålet var å utrydde kokaplanten, som blant annet brukes til å lage kokain.

Petro vil legge til rette for at bønder kan få lovlige produkter på markedet mens de frivillig utrydder kokaåkrene sine. Han har også sagt at han ønsker å reforhandle en frihandelsavtale med USA. Han mener amerikanerne har gjort det vanskeligere for noen colombianske bønder å selge avlingene sine, skriver NTB.

