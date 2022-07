annonse

annonse

FrP-lederen sier at folk og bedrifter blør, statskassen håver inn enorme beløp, men LO og LO- lederen er helt tyst.

Listhaug mener at prisveksten på 6,3 prosent det siste året viser at regjeringen ikke gjør nok for familier flest og bedrifter. LO aksepterer stilltiende det ranet som vanlige nordmenn utsettes for, hevder hun videre.

– Hvor er solidariteten med familiene, sliterne på gulvet og folk flest? Prisveksten spiser opp økonomien til husholdningene, samtidig som staten tjener fett. Regjeringen har både økonomisk handlingsrom og en moralsk plikt til å redusere effekten av prisveksten for husholdningene og industrien vår, sier Listhaug til FrP.

annonse

– LO var opptatt av å sikre økt kjøpekraft før lønnsoppgjøret. Det har de mislyktes helt med. For hver eneste måned som går, mister folk mer og mer kjøpekraft. I stedet for å kjempe medlemmenes sak, er LO mer opptatte av å beskytte den handlingslammede regjeringen til Jonas Gahr Støre som følger situasjonen tett, nøye og løpende uten å gjøre noe, sier Listhaug.

Les også: Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+)

FrP har gjentatte ganger foreslått å fjerne drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og innføre makspris på strøm for husholdninger og bedrifter, men har ikke fått støtte hverken fra regjeringspartiene, Høyre eller LO.

annonse

– Når tallene så tydelig viser at strømstøtten har hatt en effekt på å redusere prisstigningen, må man spørre hvorfor ikke LO krever at regjeringen gjør mer og setter ned avgiftene og innfører makspris på strøm som ytterligere vil redusere inflasjonen? LO er mer opptatt av å beskytte regjeringen enn å beskytte medlemmenes som opplever å bli flådd når strømregningen skal betales, ved drivstoffpumpene og i matbutikken, sier Listhaug, og fortsetter:

– Norge opplever de største økonomiske urolighetene vi har sett på over 30 år, og LO følger regjeringens pipe lojalt, i stedet for å kjempe for arbeidsfolks økonomi og at industriarbeiderne skal ha en jobb å gå til i årene som kommer.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT