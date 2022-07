annonse

562.088 nordmenn eier aksjer på Oslo Børs.

Aksjenes markedsverdi beløper seg til 163,8 milliarder kroner. Herav er 42 milliarder kroner investert i energi og 41 milliarder i bank og finans.

Equinor (tidligere Statoil), Norwegian Air Shuttle og DNB er de mest populære aksjene. Det viser tall fra AksjeNorge, formidlet av NTB.

Under corona-pandemien strømmet unge investorer til Oslo Børs. I dag er 36 prosent av aksjonærene på Oslo Børs under 40 år, mot 25 prosent i 2019, til tross for en tilbakegang blant aksjonærer under 30 år hittil i 2022.

Kvinner utgjør nå 30 prosent av eierne av norske børsnoterte aksjer. Verdien på kvinnenes portefølje er likevel bare 20,7 prosent.

– Kvinner investerer i snitt for lavere beløp enn det menn gjør. Tidligere så vi at kvinner valgte aksjer som svinger mindre i verdi, men de nye kvinnene synes å ta høyere risiko enn sine eldre «søstre», heter det i rapporten fra AksjeNorge.

I andre kvartal 2022 hadde hver nordmann i snitt 291.500 kroner plassert i aksjer – vel å merke en nedgang fra 326.038 kroner i første kvartal.

Det er likevel store geografiske variasjoner.

Oslo og Rogaland er fylkene hvor privatpersoner i gjennomsnitt har mest i aksjer.

Bærum er fortsatt kommunen med størst aksjeformue pr. privatperson, etterfulgt av Kongsberg og Stavanger.

De ti kommunene med flest privatpersoner som eier aksjer og egenkapitalbevis, eier 51 prosent av norske aksjeverdier.

