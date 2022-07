annonse

President Joe Biden vil bruke rundt ti milliarder kroner på å styrke matsikkerheten i Midtøsten og Nord-Afrika, opplyser en tjenestemann i USAs regjering.

Biden er ventet å presentere innsatsen på 1 milliard dollar på lørdagens møte i Golflandenes samarbeidsråd (GCC). Presidenten møter rådet på sin siste dag i Saudi-Arabia, som også markerer slutten på rundreisen hans i Midtøsten.

Milliardhjelpen kommer etter at FN har varslet om at en sultkrise er i emning i kjølvannet av krigen i Ukraina. Både Ukraina og Russland er blant verdens største eksportører av hvete og spiller dermed en viktig rolle for matforsyningen i verden.

Olje- og energiforsyning er også tema på GCC-møtet. Rådet består av de seks landene Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Etter at Biden møtte saudiarabiske ledere, kom USAs og Saudi-Arabias utenriksdepartement med en felles uttalelse om at USA lover å hjelpe Saudi-Arabias «folk og territorium mot enhver ytre trussel». Budskapet var primært rettet mot Iran, og det heter vider at Irans «innblanding i andre lands indre anliggende» og landets «støtte til terror via væpnede stedfortredere» må avverges. De to landene sier også at Iran ikke må tillates å skaffe seg atomvåpen.

