Lan Marie Berg ferierer på hytte ved sjøen og har fått økosorg. Oslofjorden er i ferd med å kollapse.

– Min mann, som har vokst opp på en øy utenfor Tvedestrand, ser også endringene. Hvorfor piler det ikke en masse små strandflyndrer rundt beina våre når vi vasser på strendene lenger?, skriver Berg i Dagsavisen.

– Hvor er den morsomme havnåla? Og hvor i alle dager er blåskjellene? De har nesten forsvunnet på bare få år. Tenk at man før bare kunne stikke hånda ned i sjøen og få en delikatesse til middag.

Lan Marie Berg representerer MDG i Stortinget. Hun vedgår at ordet økosorg ennå ikke står i ordbøkene, men hevder at dette er noe som flere og flere føler.

– Vi kan føle sorg når landskapet vi elsket, er sprengt vekk av en ny motorvei. Eller når vi ser stubbene av en skog som er utsatt for flatehogst. Noen forskere omtaler økosorg som en form for kjærlighetssorg, skriver hun.

– Som med kjærlighetssorg er kanskje det vondeste at naturen går fra å være det som hjelper oss over sorg, til å være det sorgen handler om. Og at vi selv har vært delaktige i å ødelegge det vi elsket. Sorgen henger så unektelig sammen med kjærligheten for livet.

