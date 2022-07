annonse

I fjor ble kraftforsyningen på Øst-, Vest- og Sørlandet koblet til Storbritannia og Tyskland gjennom eksportkablene North Sea Link og NordLink.

Nesten samtidig gikk strømprisen til himmels for husholdninger og bedrifter i Sør-Norge. Prisen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har derimot holdt seg lav på grunn av produksjonsoverskudd nordpå og manglende fraktkapasitet sørover.

Men selv om eksportkablene både er vedtatt og bygget av søringer, bør nordlendingene dele byrden, mener Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum i sin kommentar «Hvorfor skal sørnorske strømkunder subsidiere gratis strøm i Nord-Norge?».

– Hva hadde skjedd hvis strømkunder i Nord-Norge måtte betale 150 ganger mer for strøm enn søringene? Det hadde vært fakkeltog, aksjoner på Facebook og den ene rikspolitikeren etter den andre ville skreket på statlige tiltak.

– Så hvorfor er det ingen som reagerer når strømmen i mange måneder har vært vanvittig mye dyrere i Oslo-området enn i nord?

Stavrum kjøper ikke Statnett-direktør Hilde Tonnes forslag om å redusere prisen ved å bygge ut produksjonskapasiteten i Sør-Norge.

– I klartekst: Sør-Norge får ikke lavere priser før hele Europa får lavere priser, og det er fullstendig utopi å antyde at økt produksjon i Sør-Norge kan dekke hele kraftunderskuddet i Europa, skriver Stavrum.

Sjefredaktøren raser mot at nordlendingene mottar «enorme skatteoverføringer fra sør» gjennom påstått kunstig lav strømpris.

– Prisforskjellene mellom sør og nord er politisk bestemt av utenlandskabler, mangler på kabler mellom sør og nord i Norge, og el-avgift og merverdiavgift som legges på toppen at den allerede dyre kraftprisen.

Stavrum lar seg ikke imponere av regjeringens strømstøtte, som han sammenligner med å «stanse en pulsåreblødning med plaster».

– Det er åpenbart urimelig at forbrukerne sør for Dovre skal ta regningen for en mislykket nasjonal kraftpolitikk, og det er urimelig at nettoen etterpå fordeles rundt om i hele Norge, konkluderer Nettavisens sjefredaktør, som har en årslønn på 2,6 millioner. Nettavisen eies av Amediastiftelsen.

Er det rettferdig at strømmen er 100 ganger dyrere i Sør-Norge enn i nord?

Det er Nettavisen som stiller sine lesere dette spørsmålet. 22 prosent av respondentene svarer «Ja, når både produksjonen og forbruket skjer i nord, er det greit».

Fire prosent svarer «Greit med litt forskjeller, men dette blir urimelig», mens 73 prosent svarer «Nei, ikke når prisforskjellen skyldes eksport fra Sør-Norge til Europa».

Innfør tak på merverdiavgift og makspris på strøm, begge ved 70 øre pr. kilowattime, krever Stavrum, som også vil ha full strømstøtte for hytter.

