Et nasjonalt eksperiment med økologisk landbruk ledet til en politisk revolusjon på Sri Lanka.

Den britisk-indiske forfatteren Tunku Varadarajan skriver i Wall Street Journal om situasjonen på øystaten i Sør-Asia. Han påpeker at Sri Lanka har nytt godt av et rikholdig landbruk siden 1970, takket være den amerikanske agronomen Norman Ernest Borlaug, som vant Nobels fredspris i 1970 for sin innsats i å øke matproduksjonen i u-land.

– 52 år senere har Sri Lanka prestert en revolusjon som er «antigrønn» i moderne forstand, som har avsatt presidenten, Gotabaya Rajapaksa. I et opprør, som har sitt opphav i Rajapaksas befalende avgjørelse om å påtvinge økologisk landbruk på hele landet, som ledet til vidstrakt sult etter at landbruksøkonomien kollapset, har Sri Lankas folk forårsaket det første kontra-økologiske nasjonale opprøret i historien, skriver Tunku Varadarajan.

Han mener at stormingen av presidentpalasset, og videoklipp av opprørere som svømmer i svømmebassenget, ser på cricket på TV i soverommet, og lager te på kjøkkenet, minner om stormingen av Capitol-bygningen i Washington D.C. i USA 6. januar 2021.

President Rajapaksa, som ble valgt i 2019, har forlatt Sri Lanka.

– En overivrig «grønn» kriger

– Rajapaksa ble drevet ut av embetet delvis fordi han var en overivrig «grønn» kriger, som påtvang sine landsmenn en politikk som den amerikanske miljøvennlige venstresiden holder hellig, skriver Varadarajan.

Han påpeker også at Gotabaya Rajapaksa, som han beskriver som en autokrat, kun er den seneste i sin familie som har sittet med makten på Sri Lanka. Den eldre broren Mahinda Rajapaksa var president mellom 2005 og 2015, og beskrives som en skruppelløs leder, som førte en nådeløs krig mot landets tamiler, mens Gotabaya var forsvarsminister.

Tunku Varadarajan antar at det er Rajapaksas opphold i USA, der han var statsborger, fra sent på 1990-tallet til tidlig 2000-tallet, som har gjort at den nå avsatte presidenten var så hektet på «grønn» politikk. Han gikk blant annet til valg i 2019 på å utvikle et slags teknokratisk utopia, samt å gjøre hele landbrukssektoren på Sri Lanka økologisk på ett tiår. Han var også tilhenger av Bandana Shiva, en radikal indisk motstander av moderne landbruk, som holder Norman Borlaug for å være den store fienden.

Sult og nød

27. april 2021 annonserte Gotabaya Rajapaksa, uten forvarsel, et forbud mot all syntetisk gjødsel og syntetiske plantevernmidler. Han dekreterte da at deretter skulle 100 prosent av Sri Lankas landbruk være økologisk. Agronomer advarte, og påpekte at dette ville få katastrofale følger, uten at de ble hørt.

– Hva skjedde så? Risproduksjonen falt med 20 prosent under de første 180 dagene med forbud mot syntetisk gjødsel. Te, som er Sri Lankas hovedsakelige inntjeningsavling, har blitt hardt rammet, med eksport på sitt laveste nivå på et kvart århundre, skriver Tunku Varadarajan.

Videre ble bønder tvunget til å la en tredel av sin dyrkbare jord ligge tom. Matprisene økte dramatisk som følge av matmangel, og folk på Sri Lanka begynte å sulte. Rajapaksa ble nødt til å trekke tilbake forbudet i november 2021, uten at det berget hans presidentskap.

– Hadde han ikke flyktet fra landet, er det mer enn sannsynlig at han hadde måttet bøte med livet. Ville det ha gjort ham til en grønn martyr? Det får vi aldri vite, skriver Varadarajan.

Tunku Varadarajan er fast bidragsyter i Wall Street Journal og fellow ved American Enterprise Institute og Columbia University’s Center on Capitalism and Society.

