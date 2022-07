annonse

annonse

Åpenbare bevis på omfattende overgrep og voldtekter mot barn i Telford, Storbritannia ble ignorert i generasjoner. Flere enn 1000 jenter ble utsatt, ifølge en granskning.

Lokale myndigheter og etater mottok rapporter om forholdene, men la skylden på ofrene, og ingenting ble etterforsket, grunnet «angst» for kontroverser knyttet til «rase», heter det i granskningen, ifølge BBC.

Den aktuelle granskningen ble startet etter at Sunday Mirror avslørte at gjenger har misbrukt tusenvis av jenter i Telford siden 1980-årene.

annonse

– Det gjennomgående temaet i bevisene har vært de grufulle lidelsene for generasjoner av barn som er forårsaket av grusomhetene fra de som begikk voldtekter på barn, sier Tom Crowther, som har ledet granskningen.

– Ofre og overlevende fortalte granskerne om hvordan, mens de var barn, voksne menn arbeidet for å få deres tillit, før de uten skrupler brøt denne tilliten, ved å behandle dem som seksuelle objekter eller varer.

Les også: Ytterliggående gruppe publiserte homohat under Pride – skrev om steining av homofile

annonse

– Ydmyket og nedverdiget

Offentlige etater skal ha avfeiet rapporter om seksuelt misbruk som «barneprostitusjon».

– Utallige barn ble seksuelt utnyttet og voldtatt. De ble med vilje ydmyket og nedverdiget. De ble delt på og sendt rundt. De ble utsatt for vold og deres familier ble truet, sier Crowther.

Av granskingsrapporten fremgår det også at lærere og sosialarbeidere er blitt oppfordret til å unnlate å rapportere om misbruk. Overgrepsmennene skal ha blitt oppmuntret av mangelen på reaksjoner fra politiet. Rapporter om misbruk ble ikke etterforsket grunnet redsel for å bidra til «rasisme».

Selv etter at en etterforskning ledet til at seks menn ble fengslet for overgrep på barn, presterte politiet i West Mercia og lokale myndigheter i Telford og Wrekin å skalere ned spesialist-teamet på området «ned til nærmest null», for å spare penger.

Drept i brann

I rapporten pekes det spesifikt på Lucy Lowe, som ble drept sammen med sin søster og sin mor i en husbrann forårsaket av Azhar Ali Mehmood, som hadde misbrukt Lowe. Som 14-åring hadde Lucy Lowe blitt gravid med Mehmoods barn.

Det pekes også på at barn skal ha blitt misbrukt på utesteder og på gatekjøkken. Vitner har også fortalt om et såkalt «voldtektshus» i Telford, der unge jenter skal ha blitt tatt med.

Det heter også i rapporten at en «uakseptabel» og «krenkende» holdning til barn som er utsatt for seksuelle overgrep har spredt seg i Telford, og at ofrene blir utsatt for ulike skjellsord.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse