Er du kvinne og forsiktig med ølglasset?

Kanskje er det DU som burde styrte i deg halvliteren med god samvittighet, mens dine mannlige motparter bør nøye seg med å sippe.

Det antyder ny forskning, tolket og utlagt av TV 2. Det dreier seg om en studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Menn under 40 år bør ikke drikke mer enn 38 milliliter øl pr. dag hvis du vil unngå helseskader, lyder forskernes anbefaling.

Som kvinne under førti tåler du derimot 100 milliliter.

Dette kom forskerne frem til ved å ta for seg data om alkoholkonsum fra 204 land i perioden 1990-2020.

Deretter studerte de hva personene som drakk alkohol døde av, sammenlignet med avholdsfolk.

Dødsårsakene omfattet ikke bare kreft og hjerte- og karsykdom, men også bilulykker, drap og selvdrap.

For folk under førti er det ingen helsefordeler ved alkohol. Er du derimot eldre, kan et glass eller to hjelpe mot hjertesykdom, slag og diabetes.

– Vårt budskap er enkelt: Unge mennesker bør ikke drikke, men eldre kan tjene på å drikke små mengder.

Det sier professor Emmanuela Gakidou ved University of Washington School of Medicine i USA, gjengitt av Sky News.

Studien er sponset av Bill and Melinda Gates Foundation.

Tross sin noe vittige konklusjon har studien et alvorlig bakteppe.

I 2020 var alkohol innblandet i 1,78 millioner dødsfall, og var den fremste risikofaktoren for død blant menn i alderen 15 til 49, skriver forskerne.

PS. Du over 65 år kan drikke fire halvlitere før det blir snakk om større risiko, ifølge TV 2.

