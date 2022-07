annonse

Det er ikke bare energiunderskudd tyskerne sliter med.

Som del av Tysklands «grønne skifte» – kjent som Energiewende – har myndighetene på rekke og rad stengt atomkraftverk og kullkraftverk.

I overgangen til havvind, solcellekraft og annen forbybar energi skulle Tyskland feste sin lit til russiske forsyninger av naturgass.

Det gikk som kjent ikke etter planen. I år har Russland redusert sine gassleveranser til Tyskland, med kraftig prisøkning som resultat.

Nå forsøker tyske delstater og kommuner å spare på strøm og gass der hvor dette er mulig, skriver Der Spiegel.

Tyskerne frykter en iskald vinter hvis Kreml skrur igjen gasskranen for godt. For tiden er rørledningen Nord Stream 1 ikke i drift som følge av vedlikehold.

Som om energikrise ikke var nok, står tyskerne nå overfor mulig vannmangel. Grunnen er hetebølgen som i sommer har rammet Tyskland og øvrige Europa.

Tørketilstander gjør at industri, landbruk og husholdninger øker forbruket av vann, blant annet til vanning av plen og fylling av svømmebasseng.

Det tyske by- og kommuneforbund, et tysk svar på Kommunenes sentralforbund i Norge, påpeker at et sprinkleranlegg forbruker inntil 800 liter vann pr. time. Overforbruk kan på sin side påvirke kommunenes vannforsyning og -beredskap.

Vannstanden i tyske elver, fremfor alt Rhinen, står dessuten i fare for å synke. Dette vil gjøre innenlands skipsfart mer utfordrende, skriver Handelsblatt.

