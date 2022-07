annonse

Er en katt bare en katt, og en hund bare en hund?

Nei, vil de fleste dyreeiere bestemt hevde – Fido og Gråpus er fullverdige familiemedlemmer.

Folk som ikke har kjæledyr, kan angivelig ikke forstå sorgen og tomrommet som tapet av en hund eller katt etterlater seg.

I en nekrolog 16. juli skriver NRK-journalist Øystein Lie om hvordan han gikk fra å stritte imot å få katt, til å bli riktig glad i Pusen.

– Kanskje du var på en vift, en kjærlighetstur, jeg vet ikke, men dere skulle krysse den våte asfalten på oversiden av huset vårt.

– Den ene katten rakk å smette unna, den andre katten var deg. Det er ironisk. Du, Pusen, som alltid var så forsiktig, skriver Lie innledningsvis.

Lie forteller deretter at noe i oss mennesker dør når en katt går bort og at han kjenner på sorg og savn etter at familiekatten nylig tok farvel.

– Du var søt. Så fin. Godmodig. Irriterende, på grensen til arrogant.

– Jeg kan fortsatt se deg, Pusen. I åkeren eller ute på plenen der du jager skjæra på tunet. I brå og flyktige øyeblikk er du der. Så er du ikke her likevel. Da faller jeg litt.

Men Lie har ikke alltid vært slik. Før kunne han ikke forstå hvorfor dyreeiere ikke bare reagerer med sorg, men også opplever depresjon og fysiske plager.

– Jeg har lenge ikke skjønt det med å ha sorg etter at kjæledyr dør. En gang for lenge siden, kanskje en gang på 1990-tallet, skrev jeg om en familie som gravde ned hunden sin i hagen og plasserte en gravstein over.

Nekrologen synes å ha truffet en nerve hos mange.

Søndag ettermiddag er saken den nest mest delte i Norge, ifølge Storyboards oversikt. Den er delt over 9.600 ganger i sosiale medier.

«Du var ikke bare en katt. Du var et liv» er nekrologens tittel, med ingress «Jeg trodde aldri jeg kom til å skrive dette».

Kun TV 2-saken «Nå kommer varmen til Norge» er mer populær, med 10.100 delinger.

