Hvor lenge skal vi late som at Norge og EU ikke bidrar til tragedien, spør sosiolog og journalist Linn Stalsberg.

– En gang trodde vi at internettet skulle gjøre oss mer empatiske og medmenneskelige. Via nettet kunne vi via et klikk eller to se verden fra andre menneskers ståsted, skriver Linn Stalsberg i Dagsavisen, og legger til:

– Deler av dette viste seg å være sant. Vi vet et hel masse om verden nå. Den er faktisk bare et klikk eller to unna. Spørsmålet er bare hva vi gjør med all denne kunnskapen. Vi vet mange ting om båtflyktningene i Middelhavet. Det finnes over tusenvis fortellinger om de mellom 1500 – 5000 menneskene som er dokumentert druknet hvert år.

Stalsberg skriver at det også finnes mange fortellinger om europeiske land, om EUs asylpolitikk og om deres grensepoliti Frontex.

– Vi vet også at EUs medlemsland bryter internasjonale menneskerettigheter og møter flyktninger med trakassering, overgrep, vold, og ikke minst, med såkalte «push-backs», som er akkurat det det høres ut om: Flyktningbåter som dyttes tilbake dit de kom fra. Enten det var Libya, Tyrkia eller et annet sted, skriver hun, og fortsetter:

– For å slippe ta imot det som kan være en helt legitim asylsøknad, eller en internasjonal rett til å flykte fra krig og overgrep.

