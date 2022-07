annonse

Natt til lørdag norsk tid slapp Fox News et intervju med den norske og kontroversielle feministen Christina Ellingsen, hos selveste Tucker Carlson Tonight. Tidligere i år ble hun anmeldt for hatkriminalitet, og i sommer har hun tilbrakt timer i politiavhør for uttalelser om kjønn på sosiale medier. Forbrytelsen skal ifølge Ellingsen selv være at hun har sagt at kun biologiske kvinner er kvinner.

Men blir Ellingsen dømt etter den norske «hatparagrafen», risikerer hun tre års fengsel.

Nå er den spesielle saken blitt en verdensnyhet. Resett har også fått et intervju.

Den kjente TV-verten Tucker Carlson mener saken handler om et angrep på ytringsfriheten selv, og ikke bare biologiske realiteter. Ellingsen har twitret om at menn verken kan være lesbiske eller mødre, og Carlson mener at saken fremstår som nærmest uvirkelig.

«En kan ikke forsvare kvinner hvis en ikke vet hva en kvinne er», fastslår Ellingsen i sendingen. Carlson sier at Norge er et «høyst sivilisert land» men lurer på om Ellingsen har fått støtteerklæringer. Det har hun. Men også kritikk og ganske absurde anklager, fremkommer det i intervjuet. Fra alle kanter. Hun sammenligninges med kristenkonservative, og det hevdes at uttalelsene hennes er på nivå med oppfordringer til folkemord.

Carlson påpeker – eller antar – at Ellingsen ikke selv står på høyresiden politisk. Ellingsen bekrefter at hun alltid har stemt til venstre, men at hun nå er blitt mer kritisk til budskapene derfra. Likevel konkluderer hun med at nesten alle norske, politiske partier gir støtte til det hun mener er pseudovitenskap.

14. januar i år ble Ellingsen anmeldt for hatefulle ytringer. Anmelder er Christine Marie Jentoft, som selv er transperson og rådgiver for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Jentoft er biologisk mann, men definerer seg likevel som både «lesbisk» og «mor». Det har heftet mye usikkerhet om hva slags ytringer det egentlig er snakk om, og i slutten av juni publiserte Subjekt en artikkel med samtlige av uttalelsene som ligger til grunn for anmeldelsen. I intervjuet med Carlson har Ellingsen på seg en genser med logoen til WDI (Women’s Declaration International). Dette er en radikalfeministisk organisasjon som hun leder den norske forgreningen av.

Christina Ellingsen forteller til Resett at hun i juni og juli har tilbrakt hele 9 timer fordelt på to politiavhør. Saken er spesiell og kontroversiell. Den vekker sterke reaksjoner og reiser mange interessante og prinsipielt viktige spørsmål. Dette ville vi høre mer om og fikk et lite intervju.

– Gratulerer med oppmerksomheten! Hvordan var det å bli intervjuet av Tucker Carlson?

– Gøy å være på Tucker Carlson Tonight! Vi er selvfølgelig ikke enige i mye, men 2+2=4 gjelder for oss alle. Vi lever dessuten ikke i et reelt meningsdiktatur helt ennå, sier Ellingsen.

Hun kan fortelle at ingen andre norske medier har kontaktet henne i forbindelse med intervjuet på Fox News.

– Og hvordan har reaksjonene vært? Du har postet saken på Facebook og jeg ser jo at kritikken kommer fra flere hold. Du beskyldes blant annet for å være på “feil” plattform og flere mener du ikke skulle latt deg intervjue av Tucker Carlson. Hva tenker du om dette?

– Enkelte mener jo Tucker Carlson er en slags fascist eller noe.

«Synes du selv du nå er i godt selskap? Du og Tucker. Radarparet»

I et åpent innlegg på Facebook kommenterer Ellingsen selv sin opptreden hos Tucker Carlson med spark til den norske pressedekningen, særlig mot NRK:

Hvorfor har dere ikke skrevet noe om at Norge har en lov som gjør det mulig å starte politietterforskning på kvinner som snakker om sammenhengene mellom biologisk kjønn og kvinners rettigheter? Thanks for inviting me on, Tucker Carlson Tonight!

Ris og ros

Deltakelsen faller ikke akkurat i god jord hos alle, og kommentarene går i ulike retninger.

«Åh herregud!», skriver en som også mener at «Tucker Carlson er en rabiat kvinnehater» og at Ellingsen er med på å «spre det samtidig». En annen skriver med sarkastisk skrivefeil: «Trucker Carlson? Er du seriøs nå? Fyren sprer q-anon konspirasjonsteorier.»

Flere kommentarer går i samme retning: «Bra du stiller hos en fyr som mener at kvinner er ekstremt primitive og som hunder. Hjelper kvinnesaken.» Personen lenker til en artikkel fra The Guardian med tittelen «Tucker Carlson refuses to apologize after sexist remarks resurface».

TV-verten er altså selv en kontroversiell figur for mange. Men det skorter heller ikke på støtteerklæringer og moderasjoner:

Én skriver at «Tucker Carlson Tonight har gjennomsnittlig 3,2 millioner seere pr. program, så dette er stort!». Flere: «Det er da ikke vanlig at et intervjuobjekt tar avstand fra meninger intervjueren måtte ha? (…). Dette er strålende av Christina.»

«Dette er fantastisk Christina!» skriver en tredje, «her nådde du ut til ufattelig mange i hele verden». Samme person skriver at «norske medier feigt går i flokk» og at de «totalt svikter også når det gjelder forsvar for ytringsfrihet og barns rettigheter».

Å hevde at Tucker Carlson er kvinnehater «er uttrykk for kanselleringskultur» skriver en fjerde, og at dette «en del av pakken i den kulturen som fremmer nettopp at man skal kalle kvinner for personer med vagina. Ser også leger skrive det. TC [Tucker Carlson, red. anm.] er en stor flate der du når mange.»

Kritiserer NRK

– Du nevner NRK i Facebook-innlegget ditt. Har du noen kommentar til dette eller dekningen i norsk presse?

– Det er veldig lite tillitsvekkende at NRK mer enn gjerne forteller oss at det finnes syv kjønn, noe som er rent svada, og aktivt unngår å nevne hvorfor folk er kritiske til slik svada. Hva er det norsk rikskringkasting driver med?, spør Ellingsen.

– Hva ville du sagt til kritikere og andre som kanskje mener at saken virker ute av proporsjoner eller er lite viktig? Hva mener du står på spill?

– Dette dreier seg om å fjerne en av de fundamentale faktorene som beskriver hva det betyr å være menneske. Det rammer alle. Å erstatte en objektiv definisjon av kjønn med en pseudovitenskapelig, subjektiv definisjon innebærer ikke bare at kvinners rettigheter slettes, men også at artikkel 2 i menneskerettighetserklæringen reverseres.

[Erklæringens artikkel 2. lyder følgende: Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.]

Bekymret for barns sikkerhet

Ellingsen ser altså anmeldelsen som et angrep på menneskerettighetene og på demokratiet. Men først og fremst ser hun det som et angrep mot biologisk kjønn.

– Og med dette, et angrep på kvinner og barn. Det er derfor helt essensielt at det man forsvarer er kvinners rettigheter og barns sikkerhet.

– Med barn og barns sikkerhet, hva tenker du på da?

– Om man ikke kan forholde seg til en objektiv definisjon av biologisk kjønn, kan man ikke skille mellom kvinner og menn, men heller ikke mellom barn og voksne.

– Hvordan da?

– Fordi det å være voksen er helt konkret å bli kjønnsmoden. Det er kjønnsmodenhet som utgjør forskjellen på barn og voksne, ikke subjektive opplevelser. Barn har rett til beskyttelse som tar hensyn til deres fysiske og mentale umodenhet. Den retten ser vi stadig blir svekket eller rett ut ignorert i skeiv teori og i transhelse. Skeiv teori og transideologi forstår verken hva kvinner eller barn er.

– At denne aktivismen får legge føringer for politikk som påvirker kvinner og barn fører til uunngåelig katastrofe, sier Ellingsen.

WDI

Om organisasjonen WDI, deres arbeid internasjonalt og hennes egen rolle i den norske forgreningen, sier Ellingsen følgende:

– Nedslagsfeltet når man fjerner en fundamental faktor som kjønn fra rettigheter og retningslinjer er enormt. Vi jobber for det som rammer kvinner og barn, med utgangspunkt i et radikalfeministisk rammeverk.

– Til slutt: Debattene har jo rast i det siste, også internasjonalt. Særlig om såkalt kjønnskorrigerende behandling. Det er vel lite som tyder på at det blir enighet med det første? Hva tenker du?

– Kjønnsbenektende behandling er vår tids medisinske katastrofe. Det er dessuten ikke mulig å gi samtykke til umulig ting, og det er ikke mulig å bytte kjønn. Her vil mange ha rett på pasientskadeerstatning, avslutter hun.

