annonse

annonse

En islamist skjøt, drepte og skadet flere i Oslo under Pride. Simen Bondevik mener nå at det er viktig å ta et oppgjør med «islamofobi».

– I et Facebook-innlegg i kjølvannet av angrepet i Oslo skriver Jon Helgheim (FrP): «Jo, det har noe med religion å gjøre. Det har noe med innvandring å gjøre», skriver Simen Bondevik i Utrop, og legger til:

– Helgheim har selvsagt helt rett i at det både eksisterer og har eksistert negative og til tider ekstreme holdninger mot lhbti+-personer i kristendommen, islam og andre religiøse miljøer som vi er nødt til å ta et oppgjør med. Men det er ingen grunn til at vi skal generalisere verken islam eller andre religioner og grupper i samfunnet.

annonse

Les også: Imam til Resett: – Muslimer må spørre seg selv om hvorfor islamhatere skjender Koranen (+)

Bondevik er leder i Unge Sentrum. Han skriver at skytingen i Oslo handler om hat. Det er flere ting som tyder på at det er et ekstremt religiøst tankegods som ligger bak, og det må vi ta på alvor, konstaterer han.

– Heldigvis og selvsagt har Islamsk Råd Norge og samtlige muslimer som har uttalt seg tatt avstand fra angrepet. Det er en god start, og det skulle selvsagt bare mangle, skriver Bondevik, og fortsetter:

annonse

– Men å kjempe for lhbti+-personers rettigheter er likevel ingen unnskyldning for å spre islamofobi og rasisme. Når det i kjølvannet av terrorangrepet blir oppfordret til drap på muslimer og iranere på sosiale medier, er ting gått over styr. Flere kommentarfelt renner over av rasisme og islamofobi. Dette burde også politikere som Helgheim ta avstand fra og aktivt motarbeide.

Simen Bondevik fastslår at måten å møte hat mot en minoritet på ikke er å spre hat mot en annen minoritet. Legitim religionskritikk og bekjempelse av ekstreme religiøse holdninger må ikke bikke over i muslimhets og andre former for diskriminering, fremholder han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT