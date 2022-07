Labour mener at Boris Johnson må gå av som statsminister umiddelbart, og ikke først når en ny partileder for De konservative er på plass i september.

annonse

Toryene på sin side har forsøkt å hindre at det blir stemt over mistillitsforslaget fordi de ønsker å unngå et nyvalg som vil kunne ende med at regjeringsmakten glipper før de har rukket å få på plass ny statsminister i september.

Lite sannsynlig at forslaget får flertall

Om det skal bli flertall for mistillitsforslaget må det imidlertid få støtte også fra nokså mange konservatives representanter. At dette skal skje ansees derfor som lite sannsynlig, til tross for at Johnson er mildt sagt upopulær også blant sine partikollegaer, og så sent som i juni så vidt overlevde et mistillitsforslag internt i partiet.

Debatten om mistillitsforslaget pågår nå og kan for eksempel følges her.

annonse