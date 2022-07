– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, sier statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei, som holder i Baneheia-saken, til VG i en e-post.

Statsadvokatene ønsker ikke å kommentere hva Andersen er siktet for, eller hvorfor siktelsen kommer nå.

– Har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet

– Ransakingen innebærer ikke at politiet eller påtalemyndigheten har tatt stilling til skyldspørsmålet og den videre påtalebehandlingen av saken, skriver de i e-posten.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere om de nå argumenterer for at Andersen kan ha vært alene om drapene på åtte og ti år gamle Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i 2000, som hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for i 2002.

I dommen ble det lagt vekt på at Andersen pekte ut Kristiansen som hovedmann i sin forklaring.

Andersens forsvarer, Svein Holden, opplyser til Dagbladet at ransakingen ble gjennomført for en god stund siden. I etterkant av ransakingen har det også blitt gjennomført et nytt avhør av ham.