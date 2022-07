annonse

annonse

Hvalrossen Freya har dukket opp flere steder langs kysten den siste tiden. Nå har hun ankommet hovedstaden, og i natt har hun sovet på Bygdøy.

Hvalrossen på 600 kilo har fått massiv oppmerksomhet de siste ukene og har blitt en snakkis i sosiale medier etter flere besøk langs kysten.

Spesielt har hun fått oppmerksomhet for at hun legger seg i småbåter som ligger til kai og at hun ikke ser ut til å være nevneverdig engstelig for mennesker.

annonse

I natt har «Freya» blitt observert på en brygge ved Kongens Marina på Bygdøy. Hun ble først sett i Oslo i går ettermiddag.

Første gang «Freya» ble sett i Norge var i Troms i 2019, ifølge NRK. Hvalrossen har også blitt observert i Danmark, Nederland og Storbritannia tidligere.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT