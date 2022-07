annonse

Bukken har passet havresekken. Nå ser vi resultatet, hevder professoren.

– Tyskere og engelskmenn kan lagre gass, kull og olje for å holde varmen om vinteren. Politikerne har i all hovedsak fratatt nordmenn disse substituttene. I Norge består oppvarming i boliger og bedrifter nesten utelukkende av strøm. Lagring av strøm skjer gjennom lagring av vann i våre vannmagasiner, skriver professor i finans, Handelshøyskolen NMBU, Espen Gaarder Haug i Aftenposten, og legger til:

– Over 90 prosent av vannkraften i Norge eies av staten, fylkeskommuner og kommuner, altså indirekte av folket. Men forvaltingen er i stor grad satt bort til kraftselskapene.

Jo mer profitt det er i bransjen, desto bedre lønninger og betingelser blir det, påpeker Haug. Det er lønnsomt for kraftselskapene å tappe batteriet, når de får bra betalt for dette. De nye eksportkablene har gjort det mulig å tappe ned magasinene med stor profitt, og forventede vannverdier av et batteri som allerede er tappet, bare øker.

– Politikere har gitt kraftselskapene mandat til profittmaksimering så lenge de holder seg over et svært lavt krav til magasinfylling. Profittmaksimering står i sterk konflikt med energisikkerhet for landet. Lønninger og bonuser i bransjen er relatert til profitt, ikke til energisikkerhet. Man har rett og slett satt bukken til å passe havresekken, skriver Haug, og fortsetter:

– Skulle det på toppen av det hele komme en fysisk rasjonering, er dette en energipolitisk skandale av enorme dimensjoner, mener han.

