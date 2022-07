annonse

annonse

Ifølge TV 2 Danmark er pilotene i SAS og ledelsen i selskapet blitt enige om en avtale om en ny overenskomst. Meklingen fortsetter, ennå ingen avtale, skriver derimot SAS i en pressemelding.

SAS og selskapets piloter skal etter hva dansk TV 2 erfarer allerede ha blitt enige om en ny avtale, skrev TV 2 tidligere i kveld.

– Det betyder altså at streiken, som i dag gikk inn i sin tredje uke, er nær ved å være slutt og SAS-flyene kan snart være på vingene igjen, sier TV 2 Danmarks reporter Jens Ehlers som har fulgt forhandlingene i Stockholm tett.

annonse

I forrige uke bekreftet SAS at hver dag med streik kostet selskapet mellom 100 og 130 millioner kroner. Rundt 30.000 passasjerer har blitt rammet av streiken daglig.

Det er ikke avklart hvor mange som får tilbake jobben, sier leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund til NRK.

– Normalt sett går det to til fem dager for å få full produksjon igjen etter en streik, sier Aleksander Wasland, leder for Norges Flyforbund, til NRK.

annonse

SAS avviser at avtale skal være oppnådd

Styreleder i SAS Carsten Dilling bekrefter til den svenske avisen Dagens Industri at de har landet en avtale.

– Vi har en avtale, og nå skal vi bare få de siste underskriftene på plass, sier Dilling til den svenske avisen Dagens Industri.

Med henvisning til spekulasjonene i media, ønsker SAS å presisere at det foreløpig ikke er signert noen avtale mellom de to partene. Meklingsprosessen fortsetter. Selv om meklingen har gått i riktig retning, er det ennå ikke signert noen avtale mellom de to partene, skrev imidlertid SAS selv i en pressemelding klokken 21.30 i kveld.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om avtalen her.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT