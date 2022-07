annonse

Rettssaken mot Steve Bannon, som var rådgiver for tidligere president Donald Trump, er på sin andre dag.

Bannon er tiltalt for å ha vist forakt for retten etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne for komiteen som gransker kongresstormingen.

Bannon var selv til stede, uten å uttale seg under mandagens rettsmøte.

Utsettelser av rettssaken feilet

Dommer Carl Nichols ønsket tidligere ikke å utsette rettssaken, tross Bannon og hans advokat Evan Corcoran iherdige forsøk. Argumentet om at 6. januar-høringene, som fortsatt pågår i kongresskomiteen, kan gjøre det vanskelig å finne upartiske jurymedlemmer nådde ikke frem.

Det er ikke alltid så lett å få til en upartisk rettsak når navnet ditt er knyttet til Trump

– Jeg er ikke tilhenger av Steve Bannon personlig, sa en tidligere praktikant for ex-Sen. Claire McCaskill, D-Mo., som ikke ble valgt til juryen.

En person erklærte seg for å «ikke være tilhenger» av tidligere president Donald Trump, og kalte opptøyene 6. januar «veldig opprørende».

En annen person, en pensjonist, sa at det ville være en «utfordring» å gi en rettferdig vurdering til en mann som fremmet «løgnen om at valget ble stjålet.» «Jeg tror han er skyldig,» sa mannen, som sa at han hadde fulgt nyheten om Jan. 6-komiteen nøye, og at det var «bedragersk» for Bannon å si at han skulle gjøre denne saken til «forseelse fra helvete».

Tirsdag morgen fortsetter arbeidet med å sette sammen juryen. Da skal listen reduseres til 14, melder NTB.

