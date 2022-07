I dag publiserte for øvrig VG en video som viser Freya i det hun går til angrep på en svane.

Også i går var Freya til besvær for lokalbefolkningen. Da Ole Andreas Øren fra Christiania roklubb ville ut på rotur, ble han stoppet av Freya, som lå på flytebryggen.

Ole hentet frem en vannslange, for å prøve å sprøyte dyret ut i sjøen, men måtte til slutt gi opp roturen.

Hvalrossekspert reagerer: – Hun får jo ikke fred

– Jeg liker ikke det jeg ser, sier hvalrossekspert Rune Aae. Han ber folk holde seg unna kjendishvalrossen Freya, som har skapt oppstandelse i Oslo.

– Hun får jo ikke fred, sier Aae til NTB.

– De er altfor nærme, synes jeg. Og det er jo ikke bare én båt, men et titalls båter, sier Aae, som fulgte med på TV-sendinger fra stedet og blant annet kunne observere at hvalrossen reagerte med brå bevegelser da enkelte båter kom for nærme.

– Alt tydet på at hun ønsket å komme seg vekk. Men det gjorde hun ikke, fordi hun var fanget mellom båten som kom, og den båten hun selv lå i, sier han.

Aae, som er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid og sier at det beste nå er å sperre av området hvor hvalrossen ligger, i stedet for å jage henne.