annonse

annonse

Etter protest fra Sametinget og nye instrukser fra Statsforvalteren og fylkeskommunen tidlig i juli, behandler nå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vindkraftprosjekter i Gamvik og Lebesby i Finnmark.

Seksjonssjef Svein Grotli Skogen i NVE sier at de tar motstanden mot vindkraft på største alvor. Tidlig i juni hadde NVE et møte om prosjektene med blant annet Statsforvalteren og fylkeskommunen i Troms og Finnmark, samt Sametinget, melder NTB.

Må holde et visst tempo i prosessene

– Vi må trå varsomt, samle kunnskap og lytte til alle involverte. Samtidig må vi holde et visst tempo i prosessene. Ingen er tjent med at enkeltsakene trekker i langdrag, sier Skogen.

annonse

Sametinget er klart imot

– Reindriften må involveres fra dag én og under hele prosessen. Man må sørge for at det medfører minst mulig ulemper for reindriften og andre som bruker områdene til rekreasjon og innhøsting. Noen steder er også hellige, sier han og påpeker at det må en grundig konsekvensutredning til, sier Hans Ole Eira, medlem i Sametingsrådet.

– Ikke minst er det viktig å få inn utredere som har generell samisk tradisjonskunnskap, legger han til.

Kommunene har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å behandle prosjektene Davvi, Laksefjorden, Sandfjellet og Digermulen, som alle ligger i Nordkinn-området, skriver Europower.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT