LO-ledelsen gjør lite i mot de høye utgiftene, mener klubbleder. Tette bånd mot Støre-regjeringen får skylden.

Ingrid Kruse Fevåg er klubbleder og medlem av Fellesforbundet og høyrepolitiker. Hun skrev et innlegg i Tidens Krav og spurte om LO var blitt en ren politisk organisasjon.

– Det gjør jobben veldig vanskelig for meg som klubbleder. Det blir litt for mye fokusert på båndet mellom LO og Arbeiderpartiet. Jeg og klubbmedlemmer over hele landet er mer interessert i hva gjør LO opp mot Arbeiderpartiet, sier hun til Nettavisen, og spør:

– Nå skal ikke jeg snakke for alle, men ja, jeg føler det er en strid mellom LO-toppene og vi som er medlemmer. Vi føler at de har muligheten til å påvirke strømpriser, drivstoffpriser og matpriser. Jeg har jo spurt selv: «Hva gjør dere?»

Svaret de gir er at det er krig, og at den blå-blå regjeringen er roten til alt vondt. Men Fevåg vil ha svar på hva de nå gjør for medlemmene. Mange sliter og kommer til å slite fremover.

– Nei, jeg tror rett og slett de er for feige. Nå er vi så mange som har prøvd å få svar på hva ledelsen gjør med de økte utgiftene. Jeg vil si at ingen i ledelsen er såpass rakrygget og går ut i pressen og sier til medlemmene hva de gjør, mener hun.

Men LO avviser påstanden om tette bånd til Ap

– Hele denne våren har tillitsvalgte og forbund i LO-familien kjempet for et lønnsoppgjør som skal sikre kjøpekraften. Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Og er et system som er helt uavhengig av det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet, sier Richard Storevik i Fellesforbundet.

