Etter at Musk nylig trakk seg fra avtalen om å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar, gikk selskapet til søksmål for å tvinge ham til å oppfylle avtalen.

Milliarder av dollar står på spill for begge parter

Det er imidlertid ikke bare milliarder av dollar som står på spill for partene i konflikten. Musk har nemlig tatt til orde for å innføre en nærmest ubegrenset ytringsfrihet på Twitter, så fremt ytringene ikke bryter amerikansk lov, når han har kjøpt, eller blir tvunget til å kjøpe selskapet.

Musks ønske om å nærmest slippe til hva som helst av ytringer støttes ikke av mange av kanalens brukere, ansatte og annonsører, og dette er aktører Twitter er helt avhengig av å være på god fot med for å oppnå lønnsom drift.

Dersom Twitter vinner frem i retten risikerer Musk i beste fall å måtte punge ut med flere milliarder dollar i erstatning. I verste fall kan han bli tvunget til å kjøpe selskapet til avtalt pris, til tross for at selskapet har falt nokså mye i verdi siden april. Den 5. april var Twitter-kursen på 51 kroner, men i dag var den falt til 39,50 kroner.

Har Musk råd til å gjennomføre kjøpet?

Elon Musk inngikk avtalen om å kjøpe Twitter i april, men kunngjorde i juli at han hadde tenkt å trekke seg fra avtalen. Musk argumenterer blant annet med at Twitter har holdt tilbake informasjon om at mange av brukerkontoene er falske, men disse forholdene skal ifølge Twitter ha vært kjent for både Musk og resten av markedet i lang tid.

Om Elon Musk skulle bli tvunget til å kjøpe Twitter til 44 milliarder dollar vil han kanskje også få problemer med å skaffe til veie pengene, for Musks verdier er i stor grad bundet opp i Tesla-aksjene han eier og kursen på disse har falt kraftig i perioden april til juli. Den 4. april var kursen på 1145 kroner. 1. juli hadde kursen falt til 681 kroner og i skrivende stund er Tesla-kuren på 735 kroner.