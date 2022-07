SAS opplyser til NRK at de har satt opp fire charterflyginger for å hente hjem strandede turister fra de greske øyene Kreta og Santorini.

annonse

– Vi estimerer at det blir rundt 700 passasjer på de fire flyene. Vi hadde per i går rundt 3.000 passasjerer som var strandet der ute, sier Sund til kanalen.

Først i SAS-køen:



Oslo – Santorini – Oslo (flyr tomt fra Oslo)

Tre flygninger fra Oslo – Chania – Oslo (flyr tomt fra Oslo)

– Av de tre flygningene fra Chania, går et fra Oslo videre til Tromsø, og et går fra Oslo til Trondheim, opplyser Sund.

Sundt forteller at SAS prioriterer å få disse turistene hjem så fort som mulig fordi de har vært spesielt hardt rammet. Hun sier samtidig at flyselskapet også prioriterer å få andre flygninger enn charterruter i drift.

annonse

SAS og pilotforeningene ble etter 15 dagers streik enige i natt. Da hadde nesten 2.500 flyvninger i Norge blitt kansellert som følge av streiken. I dag har 112 flyvninger til og fra Norge blitt innstilt og i morgen er allerede 36 flyvninger kansellert.

At streiken var over kunne også merkes for SAS-aksjonærene i dag. Like etter at Oslo Børs åpnet steg aksjen med over 17 prosent, men endte til slutt opp 8,17 prosent.