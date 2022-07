I forkant av hetebølgen utstedte britiske myndigheter – også dette for første gang – rødt varsel for ekstremvarme. Det britiske meteorologiske instituttet sa i forkant at det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse.

Hetebølgen skaper også problemer for togtrafikken og samferdselsminister Grant Shapps sier til BBC at transportsystemet i landet ikke er bygget for så høye temperaturer. Han frykter at enkelte togspor kan knekke på grunn av varmen og at tog som kjører over dem risikerer å spore av.

Tysklands varmerekord kan bli slått i morgen

Også Tyskland preges av hetebølgen og høye temperaturer og tørke har ført til at 10 av Tysklands 16 delstater har satt faren for skogbrann på høyeste nivå og myndighetene har advart om at selv én sigarettsneip kan skape en storbrann. Meteorologer tror også at landets varmerekord på 41,2 grader kan bli slått i morgen.

Flere varmerekorder i Frankrike

I Frankrike ble det registrert flere varmerekorder i går og i så mange som 64 områder ble det målt rekordhøye temperaturer – de fleste ble registrert langs den vestlige Atlanterhavskysten hvor temperaturene mange steder bikket 40 grader. Tidenes høyeste temperatur på det franske fastlandet står imidlertid fortsatt og ble målt til 46 grader i 2019 i den sørlige byen Verargues, nordøst for Montpellier.

Globale temperaturendringer fra 1881 til i dag

NASA Climate Change meldte i går at juni i år kniver med juni 2020 om å være den varmeste juni-målingen globalt siden moderne målinger begynte i 1880 og lå 0,91 grader over grunnlinjen for gjennomsnittstemperaturen som ble målt i perioden 1951-1980. Mer statistikk over temperaturendringer fra 1880 til i dag finnes på NASAs sider.