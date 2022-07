annonse

Gjennomsnittsprisen på 95 oktan blyfri bensin var på 26,16 kroner i juni. Mer har den aldri kostet her til lands, men Frp-leder Sylvi Listhaug synes ikke det er noen grunn til å feire den nye norgesrekorden.

SSB la nylig frem tall for drivstoffpriser som viser at gjennomsnittprisen for 95 okt bensin i juni var på 26,16 kroner. På samme tid i fjor kostet bensinen 16,20 kroner. Bensinprisøkningen har med andre ord vært på over 60 prosent de siste tolv månedene.

– Vi har aldri sett slike drivstoffpriser i dette landet. Det er et regelrett ran av alle som er avhengige av bil, enten vi snakker om familier eller næringsliv, sier partileder Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet.

Ville ikke sitte i en regjering som økte prisen til 20 kroner

I et intervju med VG under valgkampen i mars fjor fikk parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, dette spørsmålet:

– Kan dere sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner?

Og Senterpartiets parlamentariske leder var tydeligvis ikke i tvil om det var en regjering partiet ikke kunne sitte i, for hun svarte:

– Nei. Det kommer ikke til å skje. Det blir en beinhard forhandling. Tredobling av CO2-avgiften og bensinpris på 20 kroner kommer til å ødelegge hele legitimiteten til klimapolitikken ute i det norsk folk. Vi slutter opp om målet om 50–55 prosent kutt innen 2030. Men skal du få til det, må du ha med folket på det.

Arnstad fikk også dette spørsmålet:

– Er ikke kampen mot økning i CO2-avgiften et dieselbileier-argument: Dere tør ikke tukle med det fordi det er så mange av velgerne deres som kjører dieselbil og Frp er på samme linje?

Også her kom Arnstad med et klart svar:

– Vi kan ikke akseptere en klimapolitikk som gir økte sosiale forskjeller. En slik politikk kommer ikke til å holde seg i det lange løp. Skal vi lykkes med klimaomstilling, er vi nødt til å ta hensyn til hvordan tiltak slår ut sosialt, for dem som tjener minst og geografisk; for dem som ikke har noe alternativ, blant annet de som har dieselbil.

– Senterpartiets løfter var null verdt

– Vi er nå i vår fjerde måned hvor prisene har vært godt over 20 kroner i snitt, ifølge SSB. Så Senterpartiets løfter var null verdt og legitimiteten til regjeringsprosjektet er borte. Vedum skulle jo være den folkelige ministeren og lytte til den vanlige mann og kvinne i gata, i stedet snur han dem ryggen, kommenterer Sylvi Listhaug i dag på partiets hjemmeside.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag i stortinget om å fjerne både veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff, men har ikke fått gjennomslag, og Sylvi Listhaug peker på manglende forståelse i Sp og Ap, for hvor krevende prisøkningene er for mange, som en mulig forklaring på at partiet ikke har fått gjennomslag for sine forslag.

– Selv om både Vedum og Støre sier de har forståelse for at prisøkningene er krevende for mange, tror jeg ikke de klarer å forstå hvor vanskelig den økonomiske situasjonen er for mange familier og bedrifter. Hvis de hadde gjort det, ville de redusert drivstoffavgiftene for lenge siden, sier Listhaug i en kommentar.

