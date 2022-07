annonse

I Norge er det 86 folkehøgskoler å velge blant.

Studietilbudet er enda mer omfangsrikt, og inkluderer alt fra filmproduksjon, e-sport og håndverk til sosialt entreprenørskap og global misjon.

Enkelte linjer er lagt til eksotiske reisemål, som idrett på Bali, frivillig arbeid i Kenya og spanskklasser med surfing i Den dominikanske republikk.

Nå ser en ny folkehøgskole dagens lys i fiskeværet Mausund i Frøya ved innløpet til Trondheimsfjorden. Stikkordet er hav, og skolens seks linjer har til felles at elevene skal forstå, bruke og ferdes trygt og bærekraftig i et maritimt miljø.

Og internatet? En vassekte husbåt.

En husbåt fra 1963 rommer både elevenes hybler og kontor for ledelsen. Undervisningen vil stort sett foregå utendørs, nærmere bestemt til havs.

– Husbåten er en midlertidig løsning for vår del. Vi ble godkjent som ny folkehøgskole i desember 2021, med krav om oppstart nå i august, så det er ingen overdrivelse å si at det har vært forholdsvis travelt for oss å få på plass det midlertidige skoleanlegget, i tillegg til alt det andre praktiske.

Det forteller skolefaglig prosjektleder Nina Elisabeth Iversen ved Øyrekka Folkehøgskole på spørsmål fra Resett. Skolen planlegger et landfast internat, men dette kan tidligst stå ferdig fra andre eller tredje skoleår.

– I prosessen med å undersøke ulike brakkeriggløsninger kom vi over denne båten, som i utgangspunktet var bygget som et skoleskip for maritime fag i Tyskland i sin tid. Vi så ganske fort at den passet veldig godt til vårt bruk, ettersom den inneholder overnattingsfasiliteter, storkjøkken og kantine, klasserom og kontor- og møtelokaler, kort sagt alle fasiliteter vi har bruk for i folkehøgskolesammenheng.

– Ettersom vi er lokalisert på ei lita øy helt ytterst på Trøndelagskysten syntes vi at skoleskip-husbåt virket som en svært god løsning, og kostnadsmessig var det kun ubetydelige forskjeller mellom de to alternativene.

Utover fellesfagene «demokrati» og «havlandet» kan elevene velge mellom linjene Multisport, Bærekraft, Fiskeri, Lederutvikling, Havbruk og Festival/event.

– Er denne folkehøgskolen først og fremst for byfolk som vil bli kjent med havet, eller passer den for unge personer som skal bli yrkesfiskere, Iversen?

– Vi tilbyr på ingen måte noen yrkesutdanning for å bli yrkesfiskere, eller noen annen yrkesutdanning, for den del. Som hos alle andre folkehøgskoler er også vårt overordnete mål å bidra med folkeopplysning og danning, og ikke tilby noen formell utdanning.

– Hovedfokuset til Øyrekka Folkehøgskole er havet og kystkulturen, og elevene vi har tatt inn har en variert bakgrunn, så det er en god blanding der. Linjene vi tilbyr inneholder alt fra fiskeri og miljøutfordringer, via festivalledelse til friluftsliv og sjøsport, men fellesnevneren for alle linjene våre er naturlig nok «HAV», forklarer Iversen.

Øyrekka Folkehøgskole eies og drives av et aksjeselskap, men det er slett ikke storkapitalen som er representert der. Tvert imot er idrettslag, grendehus og husflidlag, foruten et fiskebåtrederi og lokale innbyggere, blant skolens eiere. Mausund Idrettslag har den største eierandelen – vel en femtedel av aksjene.

Iversen bekrefter at skolen ble til på lokal dugnad.

– Øyrekka Folkehøgskole har bakgrunn i et tiltak som ble dratt i gang av Frøya kommune for å skape mer aktivitet, arbeidsplasser og verdiskapning i øyrekka utenfor Frøya tilbake i 2014-2015, etter en periode med nedgang i folketallet.

– Studenter fra mastergradsemnet «Eksperter i team» på NTNU ble koblet på, og de valgte etter hvert å presentere planer om en folkehøgskole som det prosjektet de anså som mest gjennomførbart. Etter at planene ble liggende brakk et par år, valgte Mausund Idrettslag i 2016 å ta tak i ideen igjen, og dannet et aksjeselskap der hovedsakelig privatpersoner og frivillige lag fra lokalsamfunnet gikk inn som aksjonærer.

Det er ikke bare Iversen selv som er nyansatt og som snart går over i rollen som rektor. Foruten lærere trengs det både kjøkkenassistenter og renholdere, men Iversen kan nå fortelle at stillingene ute i havgapet begynner å fylles.

– Vi er så å si i mål med alle ansettelser pr. i dag, både når det gjelder lærere, administrasjon og praktisk personale. På grunn av folkehøgskolens egenart satte vi som krav at alle fast ansatte måtte bo her på øya, og vi var jo veldig spent på det, med tanke på at vi er lokalisert på ei lita øy ytterst på kysten.

Mausund har ingen veiforbindelse, og stedets 200 innbyggere er avhengige av båt til og fra fastlandet.

Men ildsjelene fra Frøya tok nok bekymringene på forskudd. De endte nemlig opp med langt tykkere søknadsbunke enn forventet.

– Vi har litt færre elever enn vi hadde håpet på ved noen av linjene våre, så i oppstarten nå kommer vi sannsynligvis til slå sammen noen av linjene våre og dermed ikke ansette fullt så mange lærere som vi planla. For både elever og lærere er jeg imidlertid sikker på at det kommer til å bli en veldig god løsning, der de vil få et mye mer variert og spennende tilbud enn opprinnelig tenkt, avrunder Iversen ved Øyrekka Folkehøgskole.

