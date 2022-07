annonse

annonse

De sjokkhøye strømprisene legger press på regjeringen.

Forleden gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ut i VG og lovet skattelette til alle som tjener under 750.000 kroner i året. Dette kommer i tillegg til strømstøtte, det vil si at din strømregning krediteres etter visse bestemmelser.

Samtidig har Vedums sjef, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), avvist å politisk regulere eksport av elektrisitet. Støre fastholder at Norges tilkobling til det kontinentale kraftmarkedet er viktig den dagen vi selv kanskje får manko på energi.

annonse

Salget av strøm til Europa tok seg kraftig opp etter at kablene NordLink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia kom i drift for ett år siden. Men ikke bare det: Strømprisene føk også rett til værs for norske husholdninger og bedrifter.

Les også: Strømprisen ute av kontroll: Nå åpner han for skattelette

Nå ber Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim, som er innvalgt på Stortinget fra Nordland, om at Støre ikke ser seg blind på markedsdelen av norsk kraftproduksjon- og eksport. Det finnes også en annen dimensjon, nemlig beredskap.

annonse

– Legitimiteten til dette systemet bygger på at forsyningssikkerheten ivaretas, slik energiloven også legger til grunn, og at folk og bedrifter har mulighet til å betale for strømutgiftene, sier Thorheim til Nettavisen.

– Støre burde ha en større ydmykhet for den engstelsen mange føler for vinterens energisituasjon, smeller det fra nordlendingen.

Les også: Ap-politiker skylder på opposisjonen for alle krisene

Thorheim mener å lenge ha påpekt at kutt i eller stans av russisk gass til Europa kan bli et reelt scenario, og kritiserer Støre-regjeringen for at de samtidig skal ha latt norske kraftverk tømme vannmagasinene.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen med mulig stans av russiske gassforsyninger har utspilt seg over flere måneder i våres, samtidig som vannmagasinene har blitt tappet ned. Dette har jeg advart mot flere ganger.

Nå øker risikoen for strømrasjonering desto lavere fyllingsgraden i magasinene er. Det har både Statnett, som transporterer elektrisitet fra Statkraft og andre produsenter, og Norges vassdrags- og energidirektorat uttalt, skriver Nettavisen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT